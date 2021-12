„Sytuacja jest bardzo poważna”. Niemiecka minister zaniepokojona

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna. (…) Z wielkim niepokojem obserwuję, to co dzieje się na ukraińsko-rosyjskiej granicy – powiedziała nowa minister obrony Niemiec Christine Lambrecht w wywiadzie dla gazety Bild am Sonntag. Jej zdaniem Rosja zgromadziła 100 tys. żołnierzy na granicy z Ukrainą.

Rozumiem bardzo dobrze obawy Ukraińców. (…) To bardzo jasne: agresorem jest Rosja. Musimy zrobić wszystko co możliwe, aby powstrzymać eskalację. Obejmuje to groźbę ostrych sankcji – powiedziała Lambrecht, cytowana w niedzielę przez Bild am Sonntag.

Lambrecht została zapytana, czy gazociąg Nord Stream 2 również znajduje się na liście sankcji UE. „Musimy wykorzystać wszystkie instrumenty, które mamy. Obecnie musimy celować w Putina i jego otoczenie. Odpowiedzialni za agresję muszą ponieść osobiste konsekwencje, na przykład takie, że nie będą mogli już jeździć na Pola Elizejskie w Paryżu na zakupy” – odpowiedziała.

Minister Lambrecht złożyła w niedzielę wizytę na Litwie. Spotkała się z przedstawicielami sił szybkiego reagowania NATO, aby dowiedzieć się, jak żołnierze widzą sytuację w regionie.

W niedzielę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zaapelował do zachodnich partnerów o przekazanie Ukrainie pomocy w postaci broni defensywnej i ofensywnej na wypadek rosyjskiej agresji. Będziemy sami się bronić, ale proszę nam pomóc – powiedział minister.

Podawaliśmy, że głównodowodzący ukraińskiej marynarki wojennej przedstawił plany rozwoju swojej formacji na 2022 roku. Dotyczą one m.in. powołania nowego rodzaju wojsk rakietowych oraz pozyskania nowych okrętów.

Przypomnijmy, że w grudniu br. niemiecki dziennik Bild napisał, że była kanclerz Niemiec Angela Merkel blokowała dostawy broni na Ukrainę. Medium powołało się na źródła, które potwierdzają słowa ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa w wywiadzie dla Financial Timesa. Doniesienia wskazują, że Berlin stanął na drodze do realizacji zakupów dla ukraińskiej armii. Bild podał, że w sierpniu br. „ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski praktycznie błagał kanclerz Merkel podczas jej wizyty w Kijowie o zniesienie blokady na zakup broni z USA, Litwy i innych państw NATO”.

W ubiegłą niedzielę w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które pokazują, że Rosjanie gromadzą żołnierzy oraz ciężki sprzęt w miastach w pobliżu granicy z Ukrainą.

Amerykańskie media poinformowały w ubiegłą sobotę, że USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy. W ubiegłym tygodniu miał zostać zatwierdzony pakiet pomocy o wartości 200 milionów dolarów. Administracja Joe Bidena wstrzymuje jednak decyzję. Doniesienia medialne wskazują, że pakiet czeka od czterech tygodni na podpis prezydenta USA. To celowy krok, mający na celu zmniejszenie napięcia w regionie.

W ubiegłą sobotę Joe Biden oświadczył, że w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę USA zamierzają wysłać swoje wojska do państw NATO, ale nie na samą Ukrainę.

W pierwszej połowie grudnia br. przedstawiciele ukraińskiej straży granicznej i ambasady USA w Kijowie podpisali tzw. plan wspólnych działań. Dotyczy on m.in. krótko- i długoterminowej współpracy wydziału ds. międzynarodowych w obszarze walki z narkotykami amerykańskiej ambasady z Państwową Służbą Ochrony Granicy Ukrainy.

W rozmowie z prezydentem Ukrainy, Joe Biden miał mu przekazać, że Rosja zapewniła USA i cały świat, że nie zamierza ona kontynuować eskalacji względem terytorium Ukrainy. Wołodymyr Zełenski potwierdził też, że USA dążą do powołania nowej platformy negocjacyjnej z Rosją i Ukraina musi starać się, by nie stracić formatu normandzkiego, na którym zależy Francji.

bild.de / Kresy.pl