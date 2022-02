Ukraińska armia donosi o zniszczeniu rosyjskiej kolumny pancernej – 15 czołgów T-72

Ukraińska armia poinformowała o „zneutralizowaniu” rosyjskiej kolumny pancernej w okolicach Głuchowa. Uszkodzeniu miało ulec 15 czołgów T-72.

„24 lutego, według Dowództwa Sił Połączonych, w rejonie Głuchowa wojsko użyło pocisków Javelin i zneutralizowało kolumnę rosyjskich pojazdów – 15 czołgów T-72. Zachowajcie spokój i wierzcie w ukraińskich obrońców” – czytamy.

Ukraińska armia zamieściła na swoim Twitterze zdjęcie, jednak to co na nim widać zdaje się być transporterem opancerzonym BTR i pojazdem bojowym BWP.

Wcześniej strona ukraińska przekonywała, że „na obwodnicy miasta Charków spalono 4 czołgi rosyjskich okupantów”. To pośrednio potwierdza wcześniejsze doniesienia o zaobserwowaniu rosyjskich pojazdów wojskowych pod Charkowem. Ukraińskie dowództwo oficjalnie twierdzi, że Siły Zbrojne Ukrainy „dają godny odpór siłom zbrojnym FR”, zaś „oddziały są na swoich pozycjach”.

Jak informowaliśmy, na lotnisko Antonow w Hostomlu, położone pod Kijowem, dotarł reporter telewizji CNN Matthew Chance. Znajduje się ono tuż za północno-zachodnimi przedmieściami ukraińskiej stolicy. W materiale jakie został upowszechniony w sieci reporter twierdzi, że żołnierze stojący na podejściu na lotnisko to Rosjanie.

„Ci wojskowi jakich tam widzicie, to rosyjskie siły powietrzno-desantowe. Przejmują to lotnisko. Przybywają. Jestem z nimi, gdy bronią perymetru tej bazy lotniczej, gdzie wylądowały na śmigłowcach oddziały, te oddziały, o wczesnych godzinach porannych, by przejąć, by uformować most powietrzny, by przyjąć więcej rosyjskich oddziałów” – powiedział w czasie nagrania Chance.

Reporter twierdził, że rozmawiał z tymi żołnierzami potwierdzając, że są Rosjanami. Na ramienicach mieli miedzano-czarne dystynkcje potwierdzające przynależność do atakujących sił rosyjskich. Dowódca pododdziału miał powiedzieć dziennikarzowi, że przejął on kontrolę nad lotniskiem w Hostomlu. Chance powiedział też, że tuż przed nagraniem materiału widoczni na nim żołnierze toczyli walkę z żołnierzami ukraińskimi, próbującymi odzyskać lotnisko.

Nad ranem, w specjalnym przemówieniu, Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie „specjalnej operacji wojskowej” przeciw Ukrainie. Uzasadnił to tym, że że USA i NATO od trzech dekad miały ignorować interesy Rosji i przybliżały się do jej granic, koncentrując wzdłuż nich potencjał militarny. Ukrainę określił jako pozostającą pod władzą „neonazistów” i urządzającą w Donbasie „ludobójstwo”.

Wkrótce potem oddziały rosyjskiej armii przekroczyły granice Ukrainy w różnych miejscach oraz rozpoczął się ostrzał rakietowy i bombardowanie jej terytorium.

