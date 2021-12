Białoruś zakazuje importu żywności ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajów zachodnich

Premier autonomicznego Regionu Kurdystanu w ramach Iraku odniósł się do faktu, że większość migrantów nielegalnie wkraczających do UE z Białorusi stanowią jego rodacy.

Premier Regionu Kurdystanu Masrur Barzani napisał artykuł dla francuskiej gazety "Le Monde". "W ciągu ostatniego miesiąca ucieczka kurdyjskich migrantów do Europy i rozpaczliwe okoliczności, z jakimi się spotkali w zamarzniętych lasach Białorusi i na brzegach Dunkierki były przerażające" - treść artykułu zacytował we wtorek iracko-kurdyjski portal Rudaw.net. Przytoczył on tragiczny wypadek z 24 listopada, kiedy to 27 migrantów, w większości irackich Kurdów, utonęło w wodach Kanału La Manche, próbując nielegalnie przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii.

Barzani domaga się w artykule odpowiedzi czy statek z nielegalnymi migrantami jaki zatonął znajdował sią brytyjskich wodach, a także "pełnej współpracy" władz Francji. Jednocześnie zadeklarował, że władze Regionu Kurdystanu podjęły działania na rzecz ograniczenia potoku migrantów na Białoruś, którzy z jej terytorium starają przeniknąć na obszar państw Unii Europejskiej. „Podjęliśmy zdecydowane kroki, aby powstrzymać naszych ludzi przed wyruszeniem w podróż, którą ułatwiali polityczni przywódcy do spółki z przemytnikami ludzi i gangami przestępczymi. Agenci turystyczni, którzy pomogli w eksodusie, zostali aresztowani i będą oskarżeni" - zadeklarował polityk.