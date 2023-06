Rząd Kanady skonfiskował rosyjski samolot. To efekt sankcji

Kanadyjskie władze skonfiskowały rosyjski samolot, który znajduje się na lotnisku w Toronto. „Dzisiaj Kanada wysyła jasny sygnał do rosyjskiego reżimu, że nie będzie gdzie się ukryć dla tych, którzy wspierają i czerpią korzyści z kremlowskiej wojny napastniczej” – oświadczyła Mélanie Joly, szefowa MSZ Kanady.

Rząd Kanady poinformował w sobotę o zajęciu zarejestrowanego w Rosji samolotu towarowego, obecnie uziemionego na lotnisku Toronto Pearson. To efekt sankcji wobec Rosji. Chodzi o samolot Antonow 124, który jest własnością spółki zależnej od Volga-Dnepr Airlines LLC i Volga-Dnepr Group. Kanada nałożyła niedawno sankcje na oba podmioty.

Pieniądze pozyskane z przejęcia samolotu zostaną przekazane Ukrainie.

„Kanada będzie współpracować z rządem Ukrainy nad opcjami redystrybucji tego majątku w celu zadośćuczynienia ofiarom naruszeń praw człowieka, przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa lub odbudowy Ukrainy” – napisano w sobotnim oświadczeniu kanadyjskiego rządu.

„Dzisiaj Kanada wysyła jasny sygnał do rosyjskiego reżimu, że nie będzie gdzie się ukryć dla tych, którzy wspierają i czerpią korzyści z kremlowskiej wojny napastniczej” – oświadczyła Mélanie Joly, minister spraw zagranicznych Kanady.

„Dziś pokazujemy, że działania Rosji nadal mają konsekwencje. Stoimy po stronie Ukrainy i podejmiemy wszelkie niezbędne działania, w tym konfiskatę, aby wywrzeć presję na prezydenta Putina” – przekazał z kolei minister transportu Kanady, Omar Alghabra.

