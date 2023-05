Nawet kilkuset przedstawicieli Niemiec musi opuścić Rosję. Niemiecki rząd reaguje

Rosję musi opuścić łącznie kilkuset niemieckich przedstawicieli: dyplomatów, ale także pracownicy placówek kultury, w tym Instytutu Goethego. Na działania Moskwy zareagował niemiecki rząd.

Niemiecki dziennik Sueddeutsche Zeitung poinformował w sobotę, że Rosję musi opuścić kilkuset przedstawicieli Niemiec. To nie tylko dyplomaci, lecz także pracownicy placówek kultury, w tym Instytutu Goethego. Strona rosyjska argumentuje, że to odpowiedź na wydalenie rosyjskich dyplomatów z RFN. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła w sobotę, że Rosja nie ucieka się do takich środków z własnej woli, ale reaguje na odpowiednie kroki strony niemieckiej. Według Niemiec nie ma to jednak związku ze sprawą.

Ambasada Niemiec przypomina, że Rosja już dawno zareagowała na wydalenie swoich dyplomatów usunięciem równie dużej liczby pracowników ambasady niemieckiej w Moskwie. „Oba procesy są zakończone. Rząd federalny stanowczo odrzuca powiązanie tego z jednostronnie narzuconym przez Rosję limitem” – portal Deutsche Welle cytuje w niedzielę komunikat placówki.

Nowy limit na liczbę niemieckich urzędników w Rosji wejdzie w życie na początku czerwca. Niemiecki rząd uważa, że Kreml zaszkodzi tą decyzją nie Niemcom, lecz głównie własnym obywatelom zatrudnionym w niemieckich placówkach. „Podejmując tę decyzję, rząd rosyjski miał świadomość, że dotknie ona ​​znaczną liczbę lokalnie zatrudnionych obywateli rosyjskich, którzy pracowali dla niemieckich przedstawicielstw oraz instytucji kulturalnych i oświatowych i w rezultacie stracą pracę” – przekazał niemiecki rząd.

Doniesienia medialne wskazują, że chodzi o liczbę trzycyfrową. Niemiecki resort dyplomacji nie podał jednak dokładnej liczby przedstawicieli Niemiec, którzy muszą opuścić Rosję.

dw.com / Kresy.pl