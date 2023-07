Będzie 800 plus. Sejm przyjął nowelizację

Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł na dziecko – tak zakłada nowelizacja przyjęta przez Sejm zdecydowaną większością głosów.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotyczy ona świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus. Projekt zmian zakłada, że wysokość świadczenia od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie z 500 zł do 800 zł na dziecko. Zmiana ma nastąpić z urzędu i nie będzie konieczności składania dodatkowego wniosku.

Za nowelizacją głosowało 406 posłów, w tym 228 z klubu PiS, 121 posłów KO i 42 z Lewicy. Przeciw było 45 parlamentarzystów z Konfederacji, Polski 2050 i Porozumienia, a także jedna posłanka KO. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Wcześniej odrzucono wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu ustawy w całości. Według Kancelarii Premiera, na realizację programu planuje się przeznaczyć rocznie około 70 mld zł.

Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Nie będzie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

„Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.” – zaznaczono.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Jesienią 2012 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że program 500 plus w kwestii poprawy sytuacji demograficznej w Polsce „nie zadziałał”. Z kolei w lutym tego roku zapowiedział zwiększenie wysokości świadczenia do 800 złotych miesięcznie.

Dodajmy, że w myśl aktualnych przepisów Ukraińcom, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022 r. przysługują świadczenia takie same jak te, które otrzymują Polacy. Chodzi m.in. o świadczenie 500 plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W tym kontekście dochodzi do nadużyć. W ubiegłym roku zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce. Chodzi o przyjazdy do Polski raz w miesiącu, by pobierać świadczenia. Wyjazd obywatel Ukrainy z Polski na okres powyżej 30 dni pozbawia go prawa do pobierania świadczeń. O procederze alarmowali włodarze przygranicznych miast.

Portal Kresy.pl przez kilka miesięcy prowadził, w związku z opisywanym procederem, korespondencję ze Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracając uwagę na nieszczelność obowiązującego systemu.

W listopadzie 2022 r. rząd poinformował, że szykuje nowelizację wspomnianej ustawy. Z zapowiedzi MSWiA wynika, że w momencie przekroczenia granicy świadczenia będą „mrożone”, a w trybie urzędowym będzie wyjaśniane, czy dana osoba mieszka w Polsce, czy też centrum jej życia stanowi Ukraina.

Już październikowe dane ZUS wskazywały, że co piąty Ukrainiec, który przyjechał do Polski po 24 lutego br., stracił prawo do 500 plus. Podobnie wygląda sytuacja z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Wynikało to z kontroli przesiewowych, które zaczął wówczas prowadzić ZUS. Wzmożone kontrole były spowodowane skargami samorządowców.

PAP / bankier.pl / Kresy.pl