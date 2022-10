„To nie zadziałało” – Kaczyński o 500 plus

„To nie zadziałało” – oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do realizacji celu programu „500 plus”, jakim była poprawa sytuacji demograficznej w Polsce.

Prezes PiS podczas sobotniego spotkania z wyborcami w Częstochowie wskazał, że przed Polską jest wiele problemów i „na obrazie optymistycznym są poważne rysy, chociażby sytuacja demograficzna”. Podkreślił, że w kraju wciąż rodzi się za mało dzieci. Kaczyński skomentował też skuteczność programu „500 plus”. Wyraził opinię, że dotąd nie spełnił on pokładanych w nim nadziei.

„Myśli się o jakiś rewaloryzacjach, ale nie mogę teraz niczego teraz obiecywać. Natomiast wiadomo, że to samo nie zadziałało. Na pewno pewien postęp mogłyby przynieść tanie, łatwe do zdobycia mieszkania, ale to też nie wystarczy. Na pewno podnoszenie się pensji, jakieś inne zabezpieczenia o charakterze socjalnym, ale musimy też pamiętać, że tu chodzi przede wszystkim o kwestie kulturowe, bo one decydują” – powiedział, cytowany przez portal Money.pl.

Zwrócił uwagę, że w latach 20. w Polsce rodziło się rocznie milion dzieci, a w 1955 r. było to już niespełna 800 tys. „Musimy uczynić wszystko, żeby to przełamać i tutaj jest taki problem, o którym trzeba wspomnieć, bo to też jest jedna z linii podziału” – podkreślił.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w przyjętym przez rząd 28 września projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., na realizację programu „500 plus” zostało zabezpieczonych 40 mld 200 mln zł.

Świadczenie jest wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

