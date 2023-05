Kaczyński obiecuje 800 Plus, bezpłatne autostrady i darmowe leki dla seniorów i dzieci

Od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus – oświadczył w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział też bezpłatne leki od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Obiecał również zniesienie opłat za autostrady.

Kaczyński oświadczył podczas konwencji “Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”, że PiS “kontynuuje i rozwija sferę socjalną”. “Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus” – powiedział, cytowany przez portal RMF 24.

Lider PiS zapowiedział też, że leki dla osób od 65. roku życia będą bezpłatne “w bardzo krótkim czasie”.

“Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia” – powiedział Kaczyński.

Obiecał również zniesienie opłat za autostrady. “Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy” – zadeklarował.

“Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy” – dodał.

Prezes PiS wyraził opinię, że zastrzyk finansowy w nowym roku nie podniesie inflacji. “Więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych – wzięliśmy to pod uwagę” – powiedział.

