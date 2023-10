BBC: wywiad Izraela nie przewidział ataku Hamasu. Władze wszczynają dochodzenie

Izraelskie władze wszczynają zakrojone na szeroką skalę dochodzenie w związku z tym, że służbom wywiadowczym Izraela nie udało się przewidzieć masowego i dobrze skoordynowanego ataku Hamasu – podała stacja BBC w sobotę.

Służby wywiadowcze Izraela nie przewidziały masowego i dobrze skoordynowanego ataku Hamasu – podaje BBC. Medium powołuje się na anonimowe źródła izraelskie. Jeden z izraelskich urzędników przekazał stacji, że dochodzenie “będzie się toczyło latami”.

Stacja zwraca uwagę, że atak nastąpił niespodziewanie i jest wydarzeniem bez precedensu od czasu, gdy ponad 15 lat temu Hamas przejął kontrolę nad Strefą Gazy. BBC ocenia, że najprawdopodobniej szybko dojdzie do eskalacji.

Hamas przeprowadził w sobotę rano największy do paru lat atak rakietowy na terytorium Izraela, połączony z atakami uzbrojonych bojowników na obszary graniczące ze Strefą Gazy. Ogłoszono też rozpoczęcie nowej operacji wojskowej przeciwko Izraelowi.

W sobotę rano nad ranem niemal na całym terytorium południowego Izraela zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed atakiem rakietowym. Odgłosy rakiet i eksplozji słyszano w rejonach, położonych w pobliżu Strefy Gazy, a nawet Tel Awiwu, położonego 80 km na północ. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach, a mieszkańców rejonu Strefy Gazy, by nie wychodzili z domów. Jedna z rakiet spadła bezpośrednio na Tel Awiw.

Podano też, że w południowej części Izraela pewna liczba „palestyńskich terrorystów” przeniknęła na izraelskie terytorium. Część z nich miała dostać się na izraelskie terytorium na paralotniach lub drogą morską.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023