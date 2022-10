Atak dronów na port w Sewastopolu. Rosja oskarża Wielką Brytanię [+VIDEO/+FOTO]

W sobotę rano miał miejsce atak dronów na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Rosyjski resort obrony twierdzi, że za atakiem stali „specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej”.

W sobotę doszło do ataku dronów na okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. „Specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej stali za atakiem dronów w Sewastopolu, do którego doszło w sobotę nad ranem” – przekazało w oświadczeniu Ministerstwo Obrony Rosji.

Gubernator Sewastopolu Michaił Rażdżew przekazał, że drony zostały zlikwidowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą i nie doszło do żadnych uszkodzeń.

W mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać nagrania i zdjęcia, które sugerują, że atak dronów spowodował jednak spore zniszczenia w krymskim porcie.

Strona ukraińska podaje, że w wyniku ataków uszkodzony został jeden lub więcej rosyjskich okrętów, m.in. fregata rakietowa Admirał Makarow. To flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up – including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq

There is still smoke in Sevastopol harbor.

Russians sign these images with their famous „No panic!” and say that trainings are taking place.

Local media report that rescuers are trying to put out fire on one of the ships, as seen through binoculars. pic.twitter.com/gjRmcVc051

