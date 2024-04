Aresztowano Polaka podejrzanego o udział w przygotowania do zamachu na prezydenta Ukrainy

Podejrzany Paweł K., który zgłosił gotowość do współpracy z rosyjskim wywiadem i miał przygotowywać informacje mające pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy, usłyszał już zarzuty. Na wniosek prokuratury został aresztowany. Grozi mu do 8 lat więzienia. „Kluczowy materiał dowodowy” uzyskano od strony ukraińskiej.

Jak poinformował w czwartek wieczorem serwis rp.pl, Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Jak podano, przygotowywał dla Rosji informacje mające pomóc w zamachu na prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekazało polskiej prokuraturze Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzany zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej (Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR) i nawiązywał kontakty z obywatelami rosyjskimi, bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę na Ukrainie. Jak poinformowano, „kluczowy materiał dowodowy w sprawie” uzyskano od strony ukraińskiej.

Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego powiedziała, że do zadań Pawła K. „należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka”. Zaznaczyła, że „miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa”. Sprecyzowała, że chodziło o prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełeńskiego.

Za tego rodzaju czyn grozi kara do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o areszt dla podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku.

Według rp.pl, śledztwo ma charakter rozwojowy. Jest prowadzone rzez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Krajowej, za co odpowiada Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Sprawę skomentował premier Donald Tusk. „Nawet jeśli mamy do czynienia z odosobnionym wypadkiem szaleńca, musimy zdać sobie sprawę, że obecnie wszyscy powinniśmy być skupieni na bezpieczeństwie” – powiedział. Zaapelował też do wszystkich Polaków, „by nie robili niczego, co może dziś osłabić Ukrainę”. Podkreślił przy tym, że sytuacja na ukraińskim froncie jest krytyczna, a najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny.

rp.pl / rmf24.pl / Kresy.pl