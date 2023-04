Ambasada Finlandii w Moskwie otrzymała list z nieznanym proszkiem

Ambasada Finlandii w Moskwie otrzymała list zawierający nieznany proszek i zgłosiła sprawę władzom rosyjskim – poinformowały w piątek rosyjskie agencje prasowe.

Ambasada otrzymała w czwartek trzy listy, z których jeden zawierał proszek, poinformowała agencja informacyjna RIA.

„Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa fińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, przedmiotowe listy zostały przekazane oficjalnym organom przedstawicielskim Rosji, które zbadają sprawę” – poinformowała ambasada, cytowana przez RIA.

Ambasada poinformowała również, że poinformowała o incydencie rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

4 kwietnia Finlandia dołączyła do NATO. Będzie to skutkowało podwojeniem długości granic Sojuszu z Rosją. Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził, że „NATO wzmacnia kurs antyrosyjski, co prowadzi do eskalacji konfliktu”.

Szef rosyjskiego resortu obrony Siergiej Szojgu wypowiadał się we wtorek podczas wideokonferencji z rosyjskim dowództwem. „NATO podejmuje szereg działań w celu zwiększenia gotowości bojowej połączonych sił zbrojnych, intensyfikując działania szkoleniowe i rozpoznawcze w pobliżu granic Rosji i Białorusi. W niedalekiej przyszłości Finlandia zostanie członkiem sojuszu” – oświadczył.

Jego zdaniem „to wszystko stwarza ryzyko znacznego rozszerzenia konfliktu, ale nie wpłynie na wynik 'operacji specjalnej'”. Wyraził opinię, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego „wzmacniają kurs antyrosyjski, co prowadzi do eskalacji konfliktu na Ukrainie”.

Kresy.pl/Reuters