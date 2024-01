Al Jazeera: Izraelscy żołnierze użyli Palestyńczyka jako żywej tarczy [+VIDEO]

„Ponowne zjednoczenie Korei z Republiką Korei nigdy nie będzie możliwe. Uznając surową rzeczywistość historyczną i piętnując Republikę Korei jako państwo najbardziej wrogie KRLD, Najwyższe Zgromadzenie Ludowe KRLD zdecydowało, co następuje: Komitet Pokojowego Zjednoczenia Kraju, Narodowe Biuro Współpracy Gospodarczej i Międzynarodowa Administracja Turystyki Kumgangsan, narzędzia, które istniały dla dialogu, negocjacji i współpracy Północ-Południe, zostają zniesione” – stwierdziło Najwyższe Zgromadzenie Ludowe w oświadczeniu cytowanym przez państwową agencję informacyjną KCNA, którą przytoczyła telewizja Al Mayadeen.

Stanowisko parlamentu KRLD ogłoszono dzień po fundamentalnym wystąpieniu jej przywódcy Kim Dzong Una. W poniedziałkowym przemówieniu do Najwyższego Zgromadzenia Ludwego wezwał on do zmiany konstytucji państwa, aby określić Koreę Południową jako „wroga państwowego numer jeden”, oraz do zakończenia wysiłków na rzecz zjednoczenia z nią, poinformował "The Guardian".