Zmasowany atak dronów na Kijów. „Rekordowa liczba”

W nocnym ataku stolicę Ukrainy Rosjanie użyli 75 dronów-kamikadze typu Shahed 131/136. Według strony ukraińskiej, była to „rekordowa liczba”.

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na Ukrainę z powietrza, z użyciem dronów-kamikadze typu Shahed-131/136. Według strony ukraińskiej, liczba użytych systemów bezzałogowych była rekordowo duża, a głównym celem był Kijów.

Drony leciały do Kijowa w kilku falach i z różnych kierunków, głównie z południa i północnego-wschodu, a później także z północy. Rzecznik władz miasta, Mychajło Szamanow powiedział, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła ponad 40 bezzałogowców. Mer miasta, Witalij Kliczko powiedział, że wykryto kilka grup „Shahedów”. Ukraińskie siły powietrzne informowały też o rakietach balistycznych nadlatujących z północy. Atak trwał łącznie parę godzin. Obrona powietrzna działała też w kilku innych ukraińskich obwodach.

W dystrykcie dniprowskim, jednej z dzielnic Kijowa, zestrzelony dron spadł na blok mieszkalny. Służby ratunkowe zostały też wezwane do innych miejsc. Szczątki spadały na otwarte przestrzenie, w tym na podwórko przedszkola. Odłamki trafiły jednak m.in. w kilkupiętrowy budynek mieszkalny. Kliczko poinformował w sobotę rano, że łącznie rannych zostało 5 osób, w tym 11-letnie dziecko.

W sobotę rano Andrij Jermak, szef Biura Prezydenta Ukrainy zapowiedział działania odwetowe za nocny atak.

„Wojna z cywilami jest taka sama, jak 90 lat temu. Wówczas to było Hołodomor [25 listopada Ukraina oficjalnie upamiętnia ofiary Wielkiego Głodu – red.], teraz Rosjanie chcieliby zrobić to samo, ale im się nie udało. Więc wszystko, co im pozostało, to wysyłanie dronów Shahed przeciwko cywilom, ale na wszystko będzie odpowiedź, za wszystko będzie odwet” – podkreślił Jermak. Dodał też, że naród ukraiński przetrwa, a państwo stanie się silniejsze.

Dodajmy, że również Kliczko przypomniał, że rosyjski atak nastąpił w noc przed dniem upamiętniania na Ukrainie Wielkiego Głodu. Nawiązał do tego także prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem, nocny atak to świadectwo świadomego działania o charakterze terrorystycznym. „Państwo terrorystyczne musi przegrać i odpowiedzieć za to, co zrobiło” – zaznaczył prezydent.

Siły Powietrzne Ukrainy informują, że łącznie Rosjanie wysłali około 75 dronów-kamikadze typu Shahed-131/136, przede wszystkim na Kijów. Zniszczono oficjalnie 71 bezzałogowców, w większości w rejonie stolicy.

Czytaj także: Media: ukraińskie drony zaatakowały w Soczi miejsce postoju rosyjskich śmigłowców

Zobacz: Reuters: Postępy w budowie rosyjskiej fabryki dronów Shahed-136. Inwestorzy nie podlegają sankcjom

Unian / Ukrinform / Kresy.pl