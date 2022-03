Australia wstrzymuje eksport do Rosji surowców o znaczeniu wojskowym

Władze Australii zakazały eksportowania do Rosji tlenku glinu i rudy aluminium wykorzystywanych do produkcji uzbrojenia.

Embargo ogłosił w niedzielę premier Australii Scott Morrison twierdzą, że taka jest reakcja na „bezwzględną i nielegalną agresję” Rosji przeciwko Ukrainie, zacytował portal brytyjskiej gazety „The Guardian”. „Rosja musi zapłacić bardzo wysoką cenę za swoją brutalność. Musi zapłacić cenę ekonomicznie… na płaszczyźnie dyplomatycznej też” – powiedział Morrison.

Premier Australii zapowiedział także, że jego państwo wyśle na Ukrainę węgiel oraz partię uzbrojenia by wesprzeć „śmiały i odważny opór” jaki Ukraińcy stawiają, według Morrisona, Rosjanom. Szef australijskiego rządu oskarżył Rosjan o ostrzeliwanie „niewinnych cywilów” i niszczenie „cywilnej infrastruktury”, co uznał za „zbrodnie wojenne”.

„The Guardian” twierdzi, że rząd Morrisona od dawna był w Australii pod presją, by zakazać eksportu do Rosji surowców wykorzystywanych w produkcji militarnej. Jak do tej pory Rosja importowała z Australii około 20 proc. zużywanej rudy aluminium.

Rząd powiedział, że będzie współpracował z „eksporterami i organizacjami branżowymi, które zostaną dotknięte zakazem w znajdowaniu nowych [rynków] i rozszerzaniu rynków istniejących”. Embargo prawdopodobnie obejmie Queensland Alumina Ltd (QAL), w którym większość udziałów należy do Rio Tinto w ramach joint venture z rosyjską spółką Rusal International, drugim co do wielkości producentem aluminium na świecie.

QAL został już dotknięty sankcjami Australii ogłoszonymi w zeszłym tygodniu, wymierzonymi w dwóch rosyjskich oligarchów – Wiktora Wekselberga i Olega Deripaskę. Firma założona przez Deripaskę jest właścicielem 20 proc. udziałów QAL i jest głównym pracodawcą w mieście Gladstone, podał „The Guardian”.

24 lutego Rosja rozpoczęła zbrojny atak na Ukrainę z siedmiu kierunków. Walki objęły kilka ukraińskich obwodów, a wojska rosyjskie podeszły z dwóch kierunków pod Kijów. Wojna spowodowała znaczną liczbę ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz rozległe zniszczenia materialne. Unia Europejska, USA i ich sojusznicy zareagowali na wojnę rozległymi sankcjami nałożonymi na Rosję.

thguardian.com/kresy.pl