Zmarł pułkownik Marian Pawełczak ps. „Morwa” jeden z ostatnich „Zaporczyków”

Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że w niedzielę rano zmarł pułkownik Marian Pawełczak pseudonim „Morwa”. Służył w oddziałach dowodzonych przez mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, brał udział w wielu akcjach zbrojnych. Na rozkaz dowódcy ujawnił się 21 kwietnia 1947. Amnestia okazała się podstępem do zniszczenia podziemia. Aresztowany w 1951 roku i skazany na 15 lat więzienia. Został zwolniony po ponad 3 latach więzienia.

Pułkownik Marian Pawełczak urodził się w Stasinie koło Lublina w 1923 roku. W czasie II wojny światowej pobierał naukę na tajnych kompletach. W 1940 r. został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł stamtąd i wstąpił do partyzantki. Służył w Kedywie, leśnym oddziale AK w okolicach Urzędowa, a pod koniec wojny w oddziale mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. W 1944 r. został przymusowo wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Ukończył szkołę podoficerską, ale jeszcze tego samego roku uciekł do oddziału partyzanckiego.

Miesiąc temu pułkownik Pawełczak obchodził swoje 98 urodziny.

