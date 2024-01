Zełenski chce międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy Ił-76 w Rosji. Kreml komentuje

Poniedziałkowa akcja grupy około 20 oobywateli ilustruje rosnące oburzenie w związku z odmową premiera Benjamina Netanjahu wyrażenia zgody na porozumienie z Hamasem w sprawie uwolnienia pojmanych w czasie jego październikowego ataku jeńców i zakładników, oceniła informująca o incydencie Al Jazeera.

Families of kidnapped Israelis disrupted a Knesset meeting - relatives of the hostages demand the return of their loved ones from Hamas captivity