Zdjęcia satelitarne rosyjskiej bazy na Krymie pokazują skalę zniszczeń [+FOTO]

W sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne ukazujące fale zniszczeń w rosyjskiej bazie lotniczej „Saki” na Krymie. Do zdjęć odniósł się w środę założyciel portalu śledczego Bellingcat.

Zdjęcia satelitarne wykonane przez Planet Labs ujawniają uszkodzenia bazy lotniczej Saki przed i po eksplozjach 9 sierpnia na Krymie. Do zdjęć odniósł się w środę założyciel portalu śledczego Bellingcat. Zdjęcia z amerykańskiego Planet Labs pokazują duże obszary spalonej ziemi pozostałe po pożarach.

Główne pasy startowe bazy wydają się nienaruszone, ale co najmniej osiem samolotów wydaje się być uszkodzonych i zniszczonych, a kilka kraterów jest wyraźnie widocznych. Większość z nich znajduje się w obszarze bazy, gdzie duża liczba samolotów była zaparkowana na otwartej przestrzeni – z dala od osłon hangarów.

Zdjęcia przed i po z Planet Labs, są pierwszym niezależnym potwierdzeniem, że baza mogła zostać uszkodzona. Do tej pory szczegóły dotyczące zasięgu eksplozji były skąpe.

„Porównanie zdjęć z 9 sierpnia i 10 sierpnia pokazuje bardzo duże kratery, wiele zniszczonych samolotów i zniszczone budynki” – pisze założyciel Bellingcat Eliot Higgins. „Z tego, co mogę powiedzieć, wiele samolotów i pocisków zostało wysadzonych w jednym obszarze, powodując pożar, który rozprzestrzenił się po całej bazie, chociaż jedynym widocznym uszkodzeniem tego pożaru jest mnóstwo spalonej trawy” – dodaje.

„Wielokrotnie przeglądałem całą bazę lotniczą, więc nie sądzę, żebym cokolwiek przeoczył. Jedną z rzeczy, która się wyróżnia, jest brak widocznych uderzeń, które wyglądają, jakby mogły być chybieniami, więc albo użyli bardzo celnej broni, albo mieli szczęście. Nie przypominam sobie, żeby Rosja straciła w ciągu jednego dnia tak wiele sił powietrznych i muszą być głęboko zaniepokojeni zdolnością Ukrainy do przeprowadzenia podobnych uderzeń gdzie indziej, zwłaszcza na most cieśniny Kerczeńskiej” – czytamy.

Comparison of August 9th and August 10th imagery show very large craters, many destroyed aircraft, and destroyed buildings. It looks like a direct hit on the building on the left, so whatever it was seems accurate. pic.twitter.com/QyLn86PUjw

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022