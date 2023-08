Zatrzymano trzech Gruzinów. Brali udział w bójce z użyciem noża

Zatrzymano trzech Gruzinów, którzy uczestniczyli w bójce z użyciem noża na stacji benzynowej w powiecie krakowskim. Jeden z nich został ranny.

Do bójki pomiędzy trzema mężczyznami doszło we wtorek rano. Uczestnicy zdarzenia używali noża, a jeden z nich został ranny. „We wskazane miejsce natychmiast został wysłany patrol policyjny oraz załoga karetki pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy medycznej rannemu mężczyźnie. 29-letni, jak się okazało obywatel Gruzji, został przetransportowany do szpitala. Doznał jedynie powierzchownych obrażeń” – przekazał w czwartek Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji, cytowany przez portal TVP3 Kraków.

Pozostali uczestniczy zajścia uciekli przed przyjazdem służb. Policjanci ustalili, że oni także byli obywatelami Gruzji.

Jak czytamy, policjanci szybko zatrzymali pozostałych uczestników bójki w wieku: 28 i 35 lat. Zatrzymano także 29-latka, który odniósł obrażenia.

Najmłodszy z Gruzinów usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. Grozi mu do 8 lat więzienia. Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w bójce, za co grozi do trzech lat więzienia.

Wszyscy zatrzymani przyznali się do przedstawionych zarzutów i złożyli wyjaśnienia.

Jak informowaliśmy, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W poniedziałek Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała statystyki dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

krakow.tvp.pl / Kresy.pl