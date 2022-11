Poseł PiS do opozycji: „Jednego Kaczyńskiego zabiliście” [+VIDEO]

W Sejmie po raz kolejny doszło do eskalacji słownych połajanek. Tym razem przy okazji dyskusji o zadaniach służb mundurowych.

Jak zrelacjonował portal dorzeczy.pl gniew polityk Prawa i Sprawiedliwości zdetonowało wystąpienie Koalicji Obywatelskiej Tomasza Szymańskiego. Oskarżył on partię rządzącą, a konkretnie jej szefa Jarosława Kaczyńskiego o instrumentalizowania policji.

„Ta formacja powinna codziennie chronić Polki i Polaków na ulicy. Natomiast wy próbujecie cały czas za pieniądze podatników ochraniać waszego prezesa.” – powiedział poseł opozycji odnosząc się do policjantów stacjonujących regularnie przy wilii Jarosława Kaczyńskiego. Opowiadał również o angażowaniu policji w utrzymywanie porządku przy okazji wieców partii rządzącej, które nazwał „politycznymi ustawkami” – zacytował dorzeczy.pl.

Szymański krytykował też niskie zarobki cywilnych pracowników służb mundurowych – „Najgorsze jest to, że to dzięki waszym rządom cywilni pracownicy policji i muszą mieć dodatki, żeby mieć najniższe wynagrodzenie. 11 tys. cywilnych pracowników policji pracuje za głodowe stawki przez was. Mówicie o Straży Granicznej. 65 proc. pracowników cywilnych Straży Granicznej nie ma za co żyć”.

Wystąpienie polityka KO wywołało ostrą reakcję poseł partii rządzącej Teresy Wargockiej – „Jednego Kaczyńskiego zabiliście, drugiego ochronimy”. Nie pozostała one bez reprymendy prowadzącej obrady wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zaczęła uspakajać salę, choć określiła wypowiedź Wargockiej „haniebną”. Nie okazało się to skuteczne, bowiem z sejmowych ław rozległa się kakofonia okrzyków. Sama Wargocka broniła swoich słów uznając je za stosowne.

To nie jedyna połajanka do jakiej doszło w środę w Sejmie. Jego marszałek Małgorzata Gosiewska po wystąpieniu posła Konfederacji Grzegorza Brauna powiedziała o nim: „Największy cham Rzeczpospolitej, ruska onuca. Ten poseł to cham”.

