27-letni Ukrainiec został dwukrotnie skazany w Polsce. Czeka go deportacja

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 27-letniego obywatela Ukrainy, który na koncie ma dwa wyroki w sprawach karnych. Mężczyzna pod konwojem zostanie doprowadzony do granicy z Ukrainą.

Śląska Straż Graniczna poinformowała we wtorek o zatrzymaniu obywatela Ukrainy, który na koncie ma dwa wyroki w sprawach karnych. Jak czytamy, w sobotę (2 grudnia) w Strzelcach Opolskich funkcjonariusze Placówki SG w Opolu przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Ukrainy.

“Podczas prowadzonych czynności służbowych ustalono, że 27-latek został skazany w 2021 roku prawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście, za czyn z art. 178a § 1 KK (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku próby oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Rok później został ponownie skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław – Krzyki prawomocnym wyrokiem za czyn z art. 244 KK (niestosowanie się do zakazu orzeczonego przez sąd), na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat” – podaje SG.

Jak czytamy, z zachowania cudzoziemca wynika, że nie zamierza on stosować się do porządku prawnego obowiązującego na terytorium Polski. “W celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zachodzą więc okoliczności uzasadniające wydanie cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu jeszcze tego samego dnia wydał wobec cudzoziemca decyzję zobowiązującą go do powrotu, z zakazem wjazdu na terytorium RP i krajów Strefy Schengen na okres 5 lat. Ponadto wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu” – informuje Straż Graniczna.

Cudzoziemiec zostanie pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany stronie ukraińskiej.

