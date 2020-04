Coraz więcej Ukraińców wraca do kraju z zagranicy

Od początku tygodnia do kraju wróciło z zagranicy łącznie ponad 26 tys. obywateli Ukrainy. Jednocześnie, wciąż odnotowuje się wyjazdy Ukraińców za granicę.

W piątek rano Państwowa Straż Graniczna Ukrainy podała oficjalne dane, z których wynika, że w czwartek do kraju wróciło prawie 7,2 tys. Ukraińców. Z tego ponad 3 tys. osób przybyło bez własnego środka transportu. Podstawiono dla nich środki transportu, które zapewniły miejscowe ukraińskie władze oraz Państwowa Służba Ukrainy do Spraw Nadzwyczajnych. Według ukraińskich pograniczników, w punktach kontroli granicznej kolejek nie było.

W ostatnich dniach liczba Ukraińców powracających do kraju z zagranicy rośnie. Według ukraińskiej straży granicznej, w środę odnotowano powrót prawie 6,5 tys. obywateli Ukrainy, z czego 2,5 tys. bez własnego środka transportu. Z kolei we wtorek 31 marca do kraju wróciło około 4,9 tys. Ukraińców, z tego 1,9 tys. bez własnego transportu. W poniedziałek było to 7,5 tys. obywateli Ukrainy, z czego prawie tysiąc z nich przyjęto na lotnisku w podkijowskim Boryspolu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Łącznie, od początku tygodnia na Ukrainę wróciło już zatem około 26,1 tys. obywateli tego kraju. Strona ukraińska nie podaje w oficjalnych komunikatach, ile osób przybyło przez granicę polsko-ukraińską.

Jednocześnie, wciąż odnotowuje się wyjazdy z Ukrainy. Od poniedziałku, według danych ukraińskiej straży granicznej, było to 18 tys. osób, w tym 7 tys. obcokrajowców.

Najwięcej Ukraińców przeszło z Polski na Ukrainę 27 marca, były to 22 tys. osób. Wcześniej zazwyczaj było to niespełna 4 tys. osób na dobę.

Zobacz: Korczowa: mimo oficjalnego zamknięcia granicy, Ukraińcy dalej przepuszczali swoich

We wtorek, jak pisaliśmy, szef Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, Serhij Dejneko, powiedział, że w ocenie ukraińskich pograniczników, na Ukrainę wróciło już 160 tys. Ukraińców, ale do Wielkanocy do kraju może przyjechać do domów z zagranicy łącznie około 200 tys. obywateli kraju.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, badania przeprowadzone wśród ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce pokazują, że prawie trzy czwarte z nich (74 proc.) wie o udogodnieniach wprowadzonych przez rząd RP dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z epidemią, takich jak przedłużenie prawa pobytu czy darmowa opieka medyczna. 30 proc. z nich już straciło pracę lub musiało ją bardzo ograniczyć. Z badania wynika, że pomimo epidemii zdecydowana większość Ukraińców nie zamierza opuszczać Polski. 83 proc. chce pozostać w naszym kraju tak, jak wcześniej planowało. Niemal co czwarty badany (22 proc.) zadeklarował, że pozostanie w Polsce nielegalnie, jeśli upłynie termin, do kiedy mogą przebywać w naszym kraju.

Przeczytaj: Szef MSW Ukrainy przeciwny dalszej ewakuacji Ukraińców z zagranicy

Czytaj także: Sondaż wśród Ukraińców w Polsce: 30% straciło pracę lub musiało ją bardzo ograniczyć

dpsu.gov.ua / Kresy.pl