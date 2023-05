„Zabraknie nam policjantów” – niemiecka policja obawia się kontroli na granicach z Polską i Czechami

W Niemczech coraz częściej podnoszony jest postulat przywrócenia kontroli na granicach z Polską i Czechami. Ma to związek ze wzrostem liczby nielegalnych imigrantów. Związek zawodowy niemieckich policjantów uważa, że to niewykonalne.

Niemiecki Związek Zawodowy Policji (GdP) ostrzega, że wprowadzenie kontroli na granicy z Polską i Czechami jest nierealne. Takie są wnioski z kontroli prowadzonych od 2015 roku na granicy z Austrią – zwraca uwagę przewodniczący związku Andreas Rosskopf. „Nasze doświadczenia w tym zakresie wskazują, że takie kontrole oznaczają bardzo duże obciążenia kadrowe dla policji federalnej i że da się je przeprowadzić tylko przy wsparciu policjantów federalnej prewencji, i że bardzo angażuje to siły koleżanek i kolegów” – oświadczył, cytowany przez portal Deutsche Welle w czwartek.

Jego zdaniem rozszerzenie kontroli na granicę z Czechami i Polską byłoby możliwe do egzekwowania tylko przez bardzo krótki czas, wyłącznie na niektórych autostradowych przejściach granicznych.

Rosskopf wyraził opinię, że niemiecka policja nie dysponuje środkami technicznymi, aby kontrolować tak rozległy teren. “Naszym koleżankom i kolegom brakuje też nowoczesnych środków śledczych i dobrej infrastruktury, które umożliwiałyby szybkie i elastyczne planowanie akcji we współpracy z policją landową, ze służbą celną, a przede wszystkim z krajami sąsiednimi” – powiedział.

Informowaliśmy, że szefowie MSW Brandenburgii i Saksonii chcą wprowadzenia stacjonarnych kontroli na granicy z Polską i Czechami. Chodzi o powstrzymanie nieuprawnionych wjazdów migrantów.

Także niemieckie partie CDU/CSU domagają się przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach. Ma to związek z rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

