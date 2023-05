“Klucz do naszego sukcesu”. Zełenski po spotkaniu z prezydentem Włoch

Kluczem do naszego sukcesu na polu bitwy jest szybkie otrzymanie koniecznej pomocy – oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski przebywa w sobotę w Rzymie. “Jestem wdzięczny za spójne stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Doceniamy istotną pomoc wojskową, która daje naszemu krajowi zdolność do stawiania oporu rosyjskiej agresji” – oświadczył na Telegramie po spotkaniu z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Wyraził opinię, że kluczem do sukcesu Ukrainy na polu walki jest szybkie otrzymanie potrzebnej pomocy.

“Włochy były i są po właściwej stronie, po stronie prawdy w tej wojnie. Zmierzamy w kierunku zwycięstwa. Zwycięstwo oznacza pokój dla naszego państwa” – dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski przebywa w sobotę w Rzymie. Po spotkaniu z Sergio Mattarellą spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni. Później ukraiński prezydent spotka się z papieżem Franciszkiem.

W ubiegłym tygodniu Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na wsparcie w wysokości 1 miliarda euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), aby umożliwić państwom członkowskim wspólne nabywanie dla Ukrainy amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm i pocisków rakietowych.

Wsparcie może być przeznaczone na wspólne zamówienia amunicji i rakiet od podmiotów gospodarczych, które mają siedzibę lub produkują takie kategorie broni na terytorium UE lub Norwegii.

Jest to częścią trzytorowego planu uzgodnionego przez ministrów spraw zagranicznych w marcu, którego celem jest dostarczenie Ukrainie miliona pocisków i rakiet w ciągu 12 miesięcy. Pierwsza ścieżka przewiduje 1 miliard euro na zwrot krajom UE za wysłanie amunicji z istniejących zapasów. Według urzędników do tej pory przyniosło to tylko około 40 000 pocisków, co podkreśla znaczenie innych torów.

Drugi tor to program wspólnych zakupów – przełomowy krok dla UE, ponieważ zamówienia w dziedzinie obronności były w dużej mierze domeną rządów krajowych działających na własną rękę.

