Zatrzymania ws. grupy przestępczej wyłudzającej VAT. 10 osób podejrzanych o tzw. zbrodnię VAT-owską

„17 osób zostało zatrzymanych do sprawy prowadzonej przez CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, przy wsparciu policjantów z KPP w Wyszkowie oraz funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiej KAS” – poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) w piątek. W przypadku 10 osób istnieje podejrzenie popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej, za którą grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

W komunikacie podkreślono, że 16 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 o kierowanie tą grupą, a ponadto 10 o tzw. zbrodnię vatowską, za którą grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

„Metoda działania tej grupy polegała na generowaniu kosztów uzyskania przychodu co pozwalało płacić niższe podatki lub występować o nienależne zwroty VAT. W całej sprawie występuje już blisko 100 podejrzanych, a kwota na którą wystawiono kilka tysięcy fikcyjnych faktur to ok. 63 mln zł, natomiast uszczuplenie budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy wyniosło co najmniej 13 mln zł” – informuje CBŚP.

Zatrzymani to osoby prowadzące działalności gospodarcze, w ramach których mogli przyjmować i wystawiać fikcyjne faktury, a dodatkowo pośredniczyć przy ich w wymianie pomiędzy innymi podmiotami gospodarczymi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od października 2014 r. do stycznia 2019 r.

W ostatnich działaniach przeciw grupie brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku CBŚP rozbiło jedną ze zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie wyłudzali podatek VAT. Dwie osoby były podejrzane o zbrodnię vatowską. Ustalenia śledztwa wskazywały, że grupa także wystawiała fikcyjne faktury na wciąż powstające i znikające podmioty gospodarcze.

Także w lipcu ubiegłego roku Centralne Biuro Śledcze Policji informowało o rozbiciu kolejnej grupy przestępczej podejrzanej o zbrodnię VAT-owską. Skarb Państwa mógł stracić w wyniku jej działania nawet 76 mln złotych. 6 osób trafiło wówczas do aresztu.

cbsp.policja.pl / kresy.pl