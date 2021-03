Łańcuch 12 firm wyłudzających VAT przerwany przez KAS

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła 12 firm, które uczestniczyły w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT – poinformowała służba w czwartek. Na skutek ich nielegalnej działalności Skarb Państwa stracił ok. 7 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że akcja została przeprowadzona jednocześnie w 17 miejscach na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W czasie przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział w nielegalnym procederze, zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, m.in. faktury VAT sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, umowy prowadzenia rachunków bankowych i lokat terminowych.

„Uczestnicy łańcucha pośredniczyli we wprowadzeniu do obrotu fikcyjnych faktur. Stosowali mechanizm tzw. znikającego podatnika. Podmiot, który sprowadzał towar i był zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, dokonywał jednocześnie fikcyjnych zakupów od znikających podatników. Pozwalało mu to na uniknięcie obowiązku zapłacenia VAT” – informuje KAS.

Dzięki fikcyjnym transakcjom realizowanym od stycznia 2020 r., podmioty zaangażowane w proceder wyłudziły ok. 7 mln zł.

KAS zablokowała na kontach jednej z firm ponad pół miliona zł. Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie wszczął kontrolę celno-skarbową. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

W minionym tygodniu KAS informowała o wykryciu międzynarodowego oszustwa paliwowego, w którym uczestniczyło 17 podmiotów m.in. z Cypru, Niemiec, Bułgarii, Litwy oraz Łotwy.

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie marca KAS i stołeczna Policja rozbiły międzynarodową grupę przestępczą. Zatrzymano 22 osoby. Dwie osoby są podejrzane o tzw. zbrodnię vatowską. Straty jakie Skarb Państwa poniósł na skutek działania grupy to ok. 190 mln zł.

Także w styczniu rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Dwie osoby są podejrzane o zbrodnię vatowską.

W listopadzie ubiegłego roku KAS rozbiła grupę przestępczą, która sprzedawała olej smarowy, który jest zwolniony z VAT i akcyzy, jako olej napędowy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy oszacowano wówczas na blisko 103 mln zł.

gov.pl / Kresy.pl