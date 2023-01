Rząd obniża do 0 proc. VAT na świadczenia związane z pomocą Ukrainie

Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów przewiduje obniżenie stawki podatku VAT do 0 proc. dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie.

Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw – informuje Dziennik Gazeta Prawna (DGP) w środę. Rozporządzenie dotyczy okresu do 30 czerwca br. Obniżona stawka będzie stosowana również do darowizn dokonywanych w roku ubiegłym, po 24 lutego, czyli po inwazji Rosji na Ukrainę.

„Wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w akcję m.in. darowizn towarów lub nieodpłatnych usług ofiarowanych w celu pomocy ofiarom tego konfliktu – również na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń. Wśród takich podmiotów wskazać można Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Wiele takich działań jest realizowanych również na rzecz podmiotów leczniczych […], a także jednostek samorządu terytorialnego, […] tj. gmin, powiatów i województw, które aktywnie uczestniczą w organizowaniu pomocy” – napisano w uzasadnieniu.

Nowelizacja przewiduje obniżenie do 0 proc. stawki podatku VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz tych podmiotów. Będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą okazać się niezbędne do wsparcia osób pokrzywdzonych w wyniku konfliktu na Ukrainie.

Zobacz także: Nowe podatki, płatne drogi i polski satelita – kamienie milowe KPO

Zobacz także: Sejm zwiększa VAT na gaz z 0 do 23 proc. Bosak: UE wymaga tylko 5 proc.

Zerowa stawka będzie stosowana pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych podmiotów. Umowa ma poświadczać, że darowane towary lub usługi będą dotyczyły pomocy poszkodowanym w wyniku wojny.

Rozporządzenie dotyczy również darowizn dokonywanych w roku ubiegłym, po 24 lutego, czyli po inwazji Rosji na Ukrainę.

Nowe regulacje mają obowiązywać do 30 czerwca br.

Zobacz także: Konfederacja: Rząd podnosi VAT wyżej, niż wymaga UE [+VIDEO]

gazetaprawna.pl / Kresy.pl