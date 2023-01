Niemcy są otwarte na wykorzystanie miliardów euro w zamrożonych rosyjskich aktywach, aby pomóc Ukrainie w odbudowie, o ile kwestie prawne zostaną rozwiązane, a sojusznicy pójdą w ich ślady – twierdzi we wtorkowym artykule agencja prasowa Bloomberg.

Agencja prasowa Bloomberg przekonywała we wtorek, że Niemcy są otwarte na wykorzystanie miliardów euro w zamrożonych rosyjskich aktywach, aby pomóc Ukrainie w odbudowie, o ile kwestie prawne zostaną rozwiązane, a sojusznicy pójdą w ich ślady.

“Chociaż obecny rząd Niemiec generalnie popiera żądania Ukrainy dotyczące reparacji wojennych, nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie złożonej kwestii konfiskaty majątku, ponieważ według osób zaznajomionych z dyskusjami niektóre części koalicji rządzącej są bardziej zagorzałe niż inne” – czytamy.

Bloomberg zwraca uwagę, że „wewnętrzne napięcia odzwierciedlają szerszą walkę społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli Berlin zdoła rozwiązać własne problemy, może nadać nowy impet dyskusjom w Unii Europejskiej i wywrzeć presję na Stany Zjednoczone, aby przejęły aktywa, takie jak rezerwy banku centralnego, które zostały zamrożone w odwecie za inwazję Rosji”.

Pojawiła się również sugestia, że lepiej – z prawnego punktu widzenia – zająć się majątkiem osób, którym udowodniono udział w rosyjskich zbrodniach wojennych, zamiast stosowania konfiskaty zbiorczej, chociaż takie sprawy mogą trwać latami.

„Szczegóły dyskusji pokazują, jak potencjał konfiskaty aktywów wykracza poza teoretyczną debatę i zmierza w kierunku wdrożenia, ale pozostają poważne przeszkody” – przekazali Bloombergowi ludzie zaznajomieni z dyskusjami.

Planowane przejęcie rosyjskich funduszy i mienia przez Niemcy w celu ich późniejszego przekazania Ukrainie może skłonić inne kraje do ignorowania prawa międzynarodowego, powiedział w czwartek przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin.

„Rząd niemiecki postanowił przerzucić problemy stworzone przez swoich poprzedników na nasz kraj. W tym celu planuje konfiskatę rosyjskich aktywów, aby pomóc Ukrainie w odbudowie” – napisał na swoim kanale Telegram.

Zdaniem Wołodina decyzja ta „zapoczątkowałaby proces, w którym wszystkie kraje mogą ignorować prawo międzynarodowe i zajmować to, co uznają za stosowne”. Napisał, że Niemcy powinny pamiętać ze swojej historii, „jak kończyły się próby naruszania cudzych praw własności”.

Jak poinformował w środę portal Err.ee, estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości opracowują podstawę prawną do transferu zamrożonych rosyjskich aktywów na Ukrainę. Projekt wniosku zostanie przedstawiony rządowi w przyszłym miesiącu.

Eksperci prawni stwierdzili, że zgodnie z prawem zwyczajowym trudno jest przejąć majątek państwa w zagranicznym sądzie. “Ale jednocześnie wielokrotne łamanie przez Rosję prawa międzynarodowego może ułatwić znalezienie rozwiązania” – donosi portal.

Minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu powiedział: “Stworzy to precedens w prawie międzynarodowym. To samo dotyczy powołania nadzwyczajnego trybunału do pociągnięcia Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za zbrodnie agresji. Jest to z pewnością krok, który znacznie osłabić Rosję, odstraszyć agresora, a zatem ma to polityczne uzasadnione”.

Obecnie resorty starają się znaleźć prawne uzasadnienie dla przekazania aktywów.

Jedną z możliwości jest ogólna zasada prawa międzynarodowego, która stanowi, że sprawca szkody musi zapłacić odszkodowanie.

“Myślę, że w oparciu o tę zasadę jest to prawnie możliwe i politycznie konieczne” – powiedział szef MSZ.

Kresy.pl/BLoomberg/Tass