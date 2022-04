Eksplozje w Kijowie podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ i premiera Bułgarii [+VIDEO]

W czwartek wieczorem w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, w mieście doszło do kilku eksplozji. Według ukraińskich władz doszło do rosyjskiego ataku rakietowego na ukraińską stolicę. W tym czasie w Kijowie przebywali sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i premier Bułgarii Kirił Petkow.

Jak podaje Unian, w czwartek o godzinie 18:22 czasu miejscowego w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Później mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował o efekcie ostrzału. „Przyjaciele! Wieczorem wróg ostrzelał Kijów. Dwa uderzenia w rejonie szewczenkowskim. Wszystkie służby są na miejscu” – napisał Kliczko.

Później rzeczniczka kijowskiej Służby ds. Nadzwyczajnych podała, że doszło do ataku na „jeden obiekt” (w domyśle o znaczeniu militarnym), a także w osiedle w pobliżu tego obiektu. Uderzenie miało nastąpić w dolne piętra domu mieszkalnego, podczas gdy na wyższych piętrach byli ludzie.

Według Witalija Kliczki na miejscu pracowali ratownicy, ewakuując ludzi. Do szpitala trafiły trzy osoby.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko napisał w serwisie Telegrami, że jeden z pocisków wymierzonych w Kijów został przechwycony przez ukraiński system obrony powietrznej. Według niego rakiety, które spadły na Kijów, uderzyły w Łukjaniwkę, dzielnicę położoną w rejonie szewczenkowskim.

Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv . pic.twitter.com/KAZ3n3ONij

🇺🇦 | Reports from Kiev that three missile strikes were carried out on the Artem defense plant. pic.twitter.com/kjZk4EEo6C

Ukraińscy politycy podkreślają, że do ataku doszło w czasie, gdy w Kijowie przebywali sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i premier Bułgarii Kirił Petkow.

„Rosja uderzyła Kijów rakietami manewrującymi dokładnie wtedy, gdy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i bułgarski premier Kirił Petkow odwiedzili naszą stolicę. Tym ohydnym aktem barbarzyństwa Rosja po raz kolejny demonstruje swój stosunek do Ukrainy, Europy i świata” – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia w trakcie jednego z programów propagandowych w rosyjskiej telewizji państwowej Rossija1 jeden z gości wyraźnie zirytowany wizytami zagranicznych przywódców w Kijowie, zaproponował ostrzeliwanie ukraińskiej stolicy: „Zbombardować Kijów, wówczas nie przyjadą! Tego nie może być! (…) Jest jeden sposób na to – bach, bach i po wszystkim!”.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 15, 2022