Kolejny gang paliwowy rozbity. Skarb Państwa stracił z powodu jego działalności 103 mln zł

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę przestępczą, która sprzedawała olej smarowy, który jest zwolniony z VAT i akcyzy, jako olej napędowy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy oszacowano na blisko 103 mln zł – poinformowała służba w piątek.

Warmińsko-mazurska KAS uczestniczyła w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. „Grupa sprzedawała olej smarowy, który jest zwolniony z VAT i akcyzy, jako olej napędowy” – czytamy. Podkreślono, że grupa działała na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii. Służba podaje, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy oszacowano na blisko 103 mln zł.

„Wyprodukowany w Polsce olej smarowy był wywożony poza granice Polski, głównie do Niemiec. Tam przelewany był do cystern i miał trafić do odbiorców z Litwy, Łotwy oraz Rumunii. Towar trafiał jednak do Polski i sprzedawany był bez opłacania podatku VAT i akcyzy jako olej napędowy stacjom paliw, firmom transportowym i gospodarstwom rolnym. Takie transporty wykryli funkcjonariusze KAS. Przyłapali oni również na gorącym uczynku przelewanie oleju smarowego do cystern z oznaczeniami, które wskazywały, że to olej napędowy” – napisano w komunikacie.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia przeciwko 52 osobom, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 40 z nich przyznało się do winy.

Przypomnijmy, że 10 lipca 2020 r. berliński sąd skazał 5 osób oskarżonych o udział w międzynarodowym gangu, który w latach 2013-2018 wprowadził do obrotu na terenie Polski co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Oskarżeni usłyszeli wyroki od 2,5 do 8,5 lat pozbawienia wolności.

Podkreślano wówczas, że grupa przestępcza została rozbita dzięki współpracy łódzkiej KAS oraz Celnego Urzędu Śledczego Berlin-Brandenburgia, działających pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz prokuratury niemieckiej.

gov.pl / Kresy.pl