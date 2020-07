Wprowadzili do obrotu w Polsce co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa. Wyroki dla mafii paliwowej

10 lipca 2020 r. berliński sąd skazał 5 osób oskarżonych o udział w międzynarodowym gangu, który w latach 2013-2018 wprowadził do obrotu na terenie Polski co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Oskarżeni usłyszeli wyroki od 2,5 do 8,5 lat pozbawienia wolności – poinformowała we wtorek Krajowa Administracja Skarbowa.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała we wtorek, że 10 lipca 2020 r. berliński sąd skazał 5 osób oskarżonych o udział w międzynarodowym gangu, który w latach 2013-2018 wprowadził do obrotu na terenie Polski co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Członkowie grupy zostali skazani na kary od 2,5 do 8,5 lat pozbawienia wolności.

Podkreślono, że Grupa przestępcza została rozbita dzięki współpracy łódzkiej KAS oraz Celnego Urzędu Śledczego Berlin-Brandenburgia, działających pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz prokuratury niemieckiej.

Czytamy, że pierwsze wątki sprawy sięgają 2016 r. Na trop międzynarodowego związku przestępczego wpadli w 2017 r. funkcjonariusze z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ustalili, że na terytorium Polski jest przywożony z Niemiec olej opałowy, który po nielegalnym odbarwieniu trafia na stacje paliwowe jako olej napędowy.

W wyniku współpracy, która została nawiązana w lutym 2018 r. pomiędzy Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym i Celnym Urzędem Śledczym Berlin-Brandenburgia powołana została międzynarodowa grupa operacyjno-śledcza. Okazało się, że międzynarodowa grupa przestępcza w latach 2013-2018 wprowadziła łącznie do obrotu na terenie RP co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Starty podatkowe wyniosły ok. 100 mln euro.

Czytamy, że w skład grupy wchodzili przedstawiciele narodowości polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i litewskiej.

Grupa została rozbita w marcu 2019 r,, na skutek skoordynowanych działań na terenie Polski i Niemiec. W Polsce zatrzymano wówczas 6 przestępców, w tym organizatora i kierującego krajowym odłamem grupy – Artura K., znanego w latach 90-tych jako jednego z „baronów paliwowych”. Polski odłam grupy mógł wprowadzić do obrotu co najmniej 41 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Skalę strat Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy Artura K. oszacowano po stronie polskiej na co najmniej 108 milionów zł z tytułu podatku akcyzowego i VAT.

W listopadzie ubiegłego roku i na początku stycznia 2020 r. miały miejsce kolejne uderzenia w mafię paliwową. Na terenie Polski zostały zatrzymane kolejne osoby zaangażowane w nielegalną działalność.

Po stronie polskiej zatrzymano dotychczas 30 osób, a 16 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. „Zajęliśmy gotówkę i mienie, które należało do sprawców o wartości przekraczającej 20 mln zł” – pisze KAS.

„Surowe wyroki wobec sprawców w Niemczech były możliwe dzięki współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, która umożliwiła zebranie materiału dowodowego” – dodano.

