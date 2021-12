Wiceminister finansów: poprosiliśmy UE o zgodę na zerowy VAT na żywność

Złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywość do 0 proc. Jeśli Komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

„Od wielu lat prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską o zerowym VAT na książki i czasopisma, na przewozy kolejowe. Odpowiedź zawsze jest negatywna. Były rozmowy o zerowym VAT na żywność, odpowiedź była negatywna” – powiedział w czwartek w Sejmie Patkowski, odpowiadając na pytanie, czemu rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zerowego VAT na produkty żywnościowe.

Jak przypomniał Patkowski, Czechy zdecydowały się na obniżkę VAT do zera i muszą się teraz tłumaczyć przed Komisją Europejską.

„Złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywność do 0 proc. i jeśli Komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność” – przekazał wiceminister finansów.

Przypomnijmy, że w ramach zapowiedzianej tarczy antyinflacyjnej, rząd chce czasowo wprowadzić m.in. obniżkę akcyzy na paliwa i prąd, VATu na gaz i energię elektryczną. Elementem pakietu ma być też dodatek finansowy dla części gospodarstw domowych, uzależniony od średniego miesięcznego dochodu na osobę. Tego rodzaju dodatki w założeniu mają trafić do najbardziej potrzebujących, żeby zamortyzować wzrost cen żywności i innych artykułów potrzebnych na co dzień. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Sejm zdecydował o przesłaniu projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Premier Mateusz Morawiecki, komentując pod koniec listopada fakt wprowadzenia specjalnych dodatków wyjaśniał, że Polska nie mogła obniżyć VAT na żywności, jak zdecydowane w przypadku energii elektrycznej i gazu.

Jednak według serwisu 300Gospodarka.pl, Komisja Europejska w reakcji nie potwierdziła słów Morawieckiego. Portal powołał się na urzędnika KE, który twierdzi: „Nie otrzymaliśmy żadnego wniosku o zerową stawkę na żywność z Polski”.

Urzędnik ten dodał, że „Komisja nie miałaby zresztą uprawnień, by taki wniosek uwzględnić”. Wyjaśniał, że wielkość stawek ściśle reguluje unijna Dyrektywa VAT, wykluczająca stosowanie stawki 0 proc. w przypadku żywności. Dopuszcza jednak stawkę obniżoną. Stąd, dla artykułów spożywczych może ona wynosić 5 proc.

Jednocześnie, jak podaje 300gospodarka.pl, sytuacja ta może jednak w przyszłości ulec zmianie w związku z unijną reformą podatku VAT. Jeszcze w 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała ustalenie listy towarów i usług, gdzie bezwzględnie trzeba by było stosować stawkę podstawową VAT. W pozostałych przypadkach kraje członkowskie UE mogłyby elastycznie naliczać VAT według stawek obniżonych, w tym także zerowej. Ta propozycja nie zyskała jednak poparcia. Aktualnie, negocjacje w sprawie reformy skupiają się na stworzeniu katalogu towarów i usług,w przypadku których kraje członkowskie mogłyby używać niższych stawek. Według brukselskich źródeł portalu istnieje prawdopodobieństwo, że po reformie w przypadku żywności będzie można stosować również zerowy VAT.

Ministerstwo Finansów wydało oświadczenie na temat swoich kontaktów z Komisją Europejską w sprawie stawek VAT. Resort potwierdza w nim stanowisko KE, że obecnie zgodnie z unijną dyrektywą VAT stosowanie stawki 0 proc. na żywność jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Zaznaczono też, że Polska co do zasady stosuje najniższą dopuszczalną przez UE, czyli 5-procentową stawkę VAT dla produktów żywnościowych. Resort zaznacza przy tym, że polski rząd aktywnie wspiera plan zreformowania zasad podatku od towarów i usług w kierunku umożliwienia stosowania obniżonych stawek w szerszym zakresie, niż dotychczas, w tym stawki zerowej.

Kresy.pl / polsatnews.pl