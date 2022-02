Niemcy boją się o stacje paliw. Powodem obniżka cen w Polsce

Niemieckie Stowarzyszenie Stacji Paliw ma obawy po obniżce cen w Polsce. Niektórzy właściciele stacji w rejonie przygranicznym mówią nawet o konieczności zamknięcia biznesu.

Polska przykręciła śrubę podatkową na paliwo – zwróciła uwagę niemiecka rozgłośnia RBB we wtorek. Podkreśla, że różnice w cenie paliw mogą sięgać nawet 65 centów za litr. Zdaniem Niemieckiego Stowarzyszenia Stacji Paliw to zagrożenie dla niemieckich operatorów.

Niemieckie medium przypomina, że od 1 lutego tankowanie w Polsce jest znacznie tańsze, ze względu na obniżony z 23 do 8 procent podatek VAT. Spowodowało to średni spadek cen za litr z ok. 1,30 do 1,1 euro (w przeliczeniu).

Stowarzyszenie Branży Warsztatów i Stacji Benzynowych (Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost) uważa, że zwiększy to turystykę paliwową w kierunku Polski. Różnica na litrze wynosi nawet 65 centów na korzyść polskich stacji.

Hans-Joachim Ruehlemann, szef stowarzyszenia uważa, że miałoby to katastrofalne skutki dla branży w tym regionie Niemiec. „Mamy teraz sytuację, która nigdy wcześniej nie była tak zła. Wielu (właścicieli stacji) będzie rozważać zamknięcie działalności” – podkreślił.

Szef stowarzyszenia wyraźnie skrytykował koncerny naftowe. „Nie ma dla nich znaczenia, czy kierowcy tankują przed czy za granicą” – podkreślił.

RBB relacjonuje, że we wtorek do południa, duży „najazd” na Słubice nie był zauważalny. Pojedyncze osoby tankowały jednak benzynę w Polsce. „Diesel w Słubicach jest o 40 centów tańszy niż we Frankfurcie” – medium cytuje jednego z niemieckich kierowców. Podkreślił, że specjalnie czekał, by móc we wtorek zatankować swój samochód w Polsce.

Od 1 lutego br. do 31 lipca obowiązują w Polsce niższe stawki VAT m.in. na żywność, nawozy, gaz oraz paliwa. To element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Sejm odrzucił w ubiegłą środę poprawki Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Tego samego dnia podpisał ją prezydent.

Przypomnijmy, że w poprzedni czwartek Sejm znowelizował ustawę o VAT obniżając czasowo stawki tego podatku na żywność, nawozy i paliwa oraz uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. To tzw. druga tarcza antyinflacyjna.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego ustawa czasowo obniża do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Do 8 proc. spadnie stawka VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną. Nowelizacja przedłuża też czasową obniżkę stawki na energię elektryczną do 5 proc. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

rbb24.de / Kresy.pl