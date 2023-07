Wspólne ćwiczenia sił powietrznych USA i Izraela. Media: to ćwiczenie ataku na Iran

W ocenie mediów izraelskich i branżowych, wspólne ćwiczenia sił powietrznych USA i Izraela mają służyć przygotowaniu strategicznego uderzenia na Iran.

W niedzielę izraelskie i amerykańskie siły powietrzne rozpoczęły wspólne ćwiczenia w ramach manewrów o kryptonimie „Juniper Oak”.

Jak poinformowały oficjalnie Siły Obronne Izraela, ćwiczenia uwzględniają wiele różnych scenariuszy, w tym „uderzenia strategiczne dalekiego zasięgu, osiąganie przewagi powietrznej w regionie i obronę cybernetyczną w obliczu zróżnicowanych zagrożeń i wyzwań”. Przeprowadzane będą również tankowania w powietrzu.

„Ćwiczenia te dalej wzmacniają współpracę operacyjną między IDF a Siłami Zbrojnymi USA i odbywają się jako część z serii wspólnych ćwiczeń IDF i Centralnego Dowództwa USA” – zaznaczono.

