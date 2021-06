Wojsko (Kresowy Przegląd Tygodnia #31)

Rosomak S.A. zawarła podpisała porozumienie o współpracy z amerykańskim Oshkosh Defense; kolejne POPRADy trafiły do SZ RP; pierwszy budżet obronny ekipy prezydenta USA Joe Bidena wyraźnie przekierowuje wydatki na Pacyfik; marynarka wojenna USA zarzuciła prace nad działem elektromagnetycznym; Milrem Robotics oraz Krauss-Maffei Wegmann (KMW) podpisały umowę o współpracy strategicznej; w Urałwagonzawodzie w Niżnym Tagile rozpoczęto proces kompletowania prototypów bezzałogowych pojazdów bojowych i wsparcia rodziny Szturm; w Zachodnim Okręgu Wojskowym Rosji powstanie około 20 nowych zgrupowań i jednostek wojskowych; w Libii konwoje przeciwnika zostały zaatakowane przez turecki dron STM Kargu-2, który wystartował, zidentyfikował i zaatakował wojska przeciwnika bez udziału człowieka; podczas pokazu syryjskiego wojska zestrzelono dron używając do tego starych rakiet systemu S-75 Dźwina.

Spółka Rosomak S.A., która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisała porozumienie o współpracy („Memorandum of Understanding”) z amerykańskim Oshkosh Defense. W komunikacie podkreślono, że Rosomak S.A. i Oshkosh Defence nawiązują współpracę, „aby zapewnić polskiemu przemysłowi lokalną produkcję, szkolenia i obsługę techniczną dla pojazdów 4×4 wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP oraz pojazdów, które mogą pojawić się w przyszłych polskich programach średnich i ciężkich taktycznych pojazdów kołowych”.

PIT-RADWAR S.A. dostarczył 3 kolejne sztuki Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych (SPZR) POPRAD do Sił Zbrojnych RP. To już druga dostawa z tegorocznej partii, która obejmuje 19 sztuk urządzeń.

Portal Onet.pl napisał, że informacja o wkroczeniu na polskie wody terytorialne okrętu należącego do rosyjskiej marynarki wojennej obiegła w sobotę rano media społecznościowe. „Portale nawigacyjne pokazały, że korweta rakietowa Stojkij znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od Helu” – dodano. Według portali nawigacyjnych, które śledzą jednostki na całym świecie, korweta „Stojkij” rosyjskiej marynarki wojennej w nocy z piątku na sobotę weszła na polskie wody terytorialne (około 5 km od Helu). „Nasze systemy obserwacyjne nie potwierdzają takiego zdarzenia” – podał MON.

Pierwszy budżet obronny ekipy prezydenta USA Joe Bidena zakłada pewien wzrost, ale poniżej poziomu inflacji i przy 8 mld dol. cięć na zamówienia i wycofywaniu starego uzbrojenia. Miałoby dać ponad 5 mld dol. więcej na prace nad nowoczesną bronią dla odstraszania Chin. Zwiększone mają zostać wydatki dotyczące Pacyfiku, przy cięcia na Europejską Inicjatywę Odstraszania.

Jak wynika z nowych dokumentów budżetowych na rok fiskalny 2022, marynarka wojenna USA przerywa prace nad morskim działem elektromagnetycznym.

Próby unowocześnienia zdolności bojowych armii brytyjskiej mogą zostać opóźnione, poinformował w czwartek Defense News. ​Pojazd rozpoznawczy Ajax wyprodukowany przez General Dynamics w Wielkiej Brytanii napotkał poważne problemy konstrukcyjne.

Konstruktor i producent wojskowych systemów robotycznych Milrem Robotics oraz niemiecki dom systemów czołgów i systemów bojowych Krauss-Maffei Wegmann (KMW) podpisały umowę o współpracy strategicznej. Kontrakt przewiduje nabycie przez KMW mniejszościowego pakietu 24,9% w Milrem Robotics.

W ostatnich tygodniach armia amerykańska opublikowała kilka filmów pokazujących pole bitwy widziane przez nowe gogle noktowizyjne ENVG-B, w tym jeden pokazujący ostrzał artyleryjski z haubic M777. Oprócz technologii termicznej, gogle oferują również tryb konturowy, który można zobaczyć w ostatnich filmach, oraz nakładkę rozszerzonej rzeczywistości dla lepszej świadomości sytuacyjnej.

W ubiegłym tygodniu rosyjskie media poinformowały, że w Urałwagonzawodzie w Niżnym Tagile rozpoczęto proces kompletowania prototypów bezzałogowych pojazdów bojowych i wsparcia rodziny Szturm. Bezzałogowce powstaną na bazie podwozi czołgów T-72B. Jako pierwsze powstaną prototypy wariantu bojowego, który został określony w chwili prezentacji w 2018 r. mianem „czołgu wsparcia piechoty”.

W reakcji na działania NATO w Zachodnim Okręgu Wojskowym Rosji powstanie około 20 nowych zgrupowań i jednostek wojskowych – oświadczył w poniedziałek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Zapowiedział, że do rosyjskiej armii trafi też około 2 tysięcy sztuk uzbrojenia.

Rosyjska Flota Północna przeprowadzi jesienią tego roku ćwiczenia strategiczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Północnej Drogi Morskiej.

Raport Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. Libii ujawnił, że w marcu ub.r. konwoje przeciwnika zostały zaatakowane przez turecki dron STM Kargu-2, który wystartował, zidentyfikował i zaatakował wojska przeciwnika bez udziału człowieka.

Jak poinformował w piątek Defense News, Irak jest zainteresowany zakupem systemów obrony przeciwlotniczej S-400 i S-300 oraz myśliwców Su-57. Portal twierdzi, że Rosjanie mogą napotkać na konkurencję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

W stoczni Damen w rumuńskim Gałczu położono stępkę pod budowę nowego okrętu wparcia bojowego dla Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów. Jednostka ma zostać ukończona w 2023 roku, a dwa lata później ma wejść do służby.

Podczas manewrów syryjskich wojsk obrony przeciwlotniczej z udziałem rosyjskich dziennikarzy zestrzelono dron używając do tego starych rakiet systemu S-75 Dźwina. Syryjscy wojskowi są z tych systemów wciąż zadowoleni i przekonują, że mogą one być skuteczne przeciwko latającym bezzałogowcom.

Armia indyjska ma pozyskać ponad 1700 czołgów przyszłości (FRCV). Wprowadzenie „czołgu przyszłości” ma zostać ukończone do 2030 roku. Potencjalni sprzedawcy będą musieli odpowiedzieć na wniosek do 15 września. W kwietniu armia wysłała również zapytanie, aby stopniowo nabyć około 350 lekkich czołgów w ramach inicjatywy „Make in India”, aby zaostrzyć swój górski front. Obecnie w Indiach oprócz czołgów T-72 eksploatowane są zaprojektowane przez Rosjan czołgi T-90, które ważą około 46 ton. Nowe zamówienie ostatecznie zastąpi rosyjskie czołgi T-72.

Izraelskie wojsko powszechnie wykorzystywało sztuczną inteligencję i superkomputery podczas ostatniego konfliktu z Hamasem w Strefie Gazy – pisze „Jerusalem Post”. „Po raz pierwszy stworzono multidyscyplinarne centrum, które określa setki celów związanych z rozwojem walk, pozwalając wojsku kontynuować walkę tak długo, jak to konieczne, z coraz większą liczbą nowych celów” – powiedział anonimowy oficer w rozmowie z „Jerusalem Post”. IDF wykorzystywała również system nazwany „Alchemik”, który został opracowany przez Jednostkę 8200 i wykorzystywał sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe do ostrzegania żołnierzy w terenie przed możliwymi atakami Hamasu lub Islamskiego Dżihadu. Z dynamicznego i aktualizującego się systemu korzystał każdy dowódca jednostki w terenie, który posiadał system na tablecie.

Największy okręt marynarki wojennej Iranu, „Kharg”, zatonął w środę w Zatoce Omańskiej po pożarze, który wybuchł dzień wcześniej na jego pokładzie. Cała załoga jednostki miała zostać uratowana. Nie podano co było przyczyną pożaru. Agencja „Reuters” zwraca uwagę, że w ostatnim czasie pojawiały się wzajemne, irańsko-izraelskie zarzuty, dotyczące ataków na statki i okręty. Pożar miał miejsce niedaleko portu Jask w Zatoce Omańskiej. Okręt odbywał tam misję szkoleniową. Według artykułu, który został opublikowany w marcu 2021 roku na łamach The Wall Street Journal, Izrael zaatakował co najmniej dwanaście statków płynących do Syrii i przeważnie transportujących irańską ropę.

