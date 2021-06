Indyjska armia chce zamówić 1770 czołgów przyszłości, mają zastąpić rosyjskie maszyny

Armia indyjska ma pozyskać ponad 1700 czołgów przyszłości (FRCV) wprowadzenie „czołgu przyszłości” ma zostać ukończone do 2030 roku – poinformował we wtorek portal The Print.

Jak poinformował we wtorek portal The Print, armia indyjska ma pozyskać ponad 1700 czołgów przyszłości (FRCV) wprowadzenie „czołgu przyszłości” ma zostać ukończone do 2030 roku. 1770 FRCV zostanie zakupionych wraz z transferem technologii, logistyką opartą na wydajności, pakietem wsparcia inżynieryjnego oraz innymi wymaganiami dotyczącymi konserwacji i szkolenia.

Potencjalni sprzedawcy będą musieli odpowiedzieć na wniosek do 15 września. W kwietniu armia wysłała również zapytanie, aby stopniowo nabyć około 350 lekkich czołgów w ramach inicjatywy „Make in India”, aby zaostrzyć swój górski front. Obecnie w Indiach oprócz czołgów T-72 eksploatowane są zaprojektowane przez Rosjan czołgi T-90, które ważą około 46 ton. Nowe zamówienie ostatecznie zastąpi rosyjskie czołgi T-72.

FRCV będą mogły działać w różnych terenach, takich jak obszary położone na dużych wysokościach, równiny i granice rzeczne, a także pustynie i będą miały wysoką mobilność. Będą pełnić rolę głównych czołgów bojowych Armii.

Zgodnie z wymaganiami armii, czołgi powinny w idealnym przypadku być w stanie pokonać czołgi przeciwnika, pojazdy opancerzone, bezzałogowe statki powietrzne oraz niszczyć lub odstraszać śmigłowce szturmowe. Platforma jest potrzebna, aby mieć wiele broni przeciwlotniczych kontrujących drony. Zamówienie jest zgodne z pojawiającym się przyszłym spektrum zagrożeń, twierdzi indyjska armia. Jej zdaniem, nowoczesna platforma czołgów powinna zawierać technologie niszowe, takie jak sztuczna inteligencja i możliwość działania w środowisku sieciowym i elektronicznym.

„Czołg przyszłości musi być zsynchronizowany z postępem technologicznym na polu bitwy” – uważają indyjskie siły zbrojne dodając, że musi ulepszyć systemy do przeciwdziałania nowym zagrożeniom, a także mieć poprawioną wydajność operacyjną.

Armia twierdzi, że czołg średniej klasy powinien mieć system uzbrojenia, który będzie mógł być unowocześniany i wyposażony w zaawansowaną, wielozadaniową inteligentną amunicję, zarówno dla głównego, jak i dodatkowego uzbrojenia, z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi na czele.

