Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził w środę nieważność uchwały „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził w środę nieważność uchwały Rady Gminy w Klwowie z 17 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT” – poinformowały lokalne media.

Jak poinformowały lokalne media, według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu, uchwała Rady Gminy w Klwowie z 17 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT” jest nieważna – uchwałę zaskarżył rzecznik praw obywatelskich.

Sąd stwierdził, że Rada Gminy w Klwowie nie miała żadnej podstawy prawnej do podjęcia uchwały, przez co przekroczyła swoje uprawnienia. Sędziowie przekonywali także, że uchwała ta ma charakter dyskryminacyjny poprzez odnoszenie się do „ideologii LGBT”, a nie osób. „Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi” – wskazał sąd w uzasadnieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że uchwała gminy mogła dotknąć ludzi o innych przekonaniach politycznych niż podglądy lokalnych urzędników. „Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi. W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu”.

„Potraktowanie w ten sposób pewnej grupy osób, wskazanie ich tutaj jako niepożądanych, stanowi przekroczenie zasad państwa prawnego” – zaznaczył sąd. „W przypadku uchwały podjętej w Klwowie doszło do naruszenia praw i dyskryminacji pewnej grupy z uwagi na preferencje seksualne”. Wyrok jest nieprawomocny.

Zdaniem prezesa Instytutu Ordo Iuris „Nie ulega żadnej wątpliwości, że samorządy tak długo, jak długo nie wydają aktów decydujących o prawach i wolnościach obywateli, a po prostu zajmują stanowisko w sprawie społecznie doniosłej, mają pełną wolność formułowania swoich ocen na zasadzie wolności słowa. W ten sposób pięć różnych już orzeczeń potwierdziło te praw samorządów, odrzucając skargi na uchwały przeciwko ideologii LGBT. Mamy do czynienia z drugim orzeczeniem – po sądzie gliwickim, Sąd Administracyjny w Warszawie wydział zamiejscowy w Radomiu również uwzględnia skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Wypada w takiej sytuacji stwierdzić, że mamy do czynienia niejednolitością orzecznictwa. Niejednolitością, którą zapewne będzie musiał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny” – wskazał mec. Jerzy Kwaśniewski.

Podobna sytuacja miała wcześniej miejsce w Gliwicach. We wtorek Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, poinformowała na Twitterze o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Stwierdził on nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 roku ws. powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Wyrok również nie jest prawomocny.

Również wtedy głos zabrał Ordo Iuris.

WSA w Gliwicach stwierdził nieważność deklaracji gm. Istebna w sprawie ideologii LGBT (skarga RPO). Wbrew brzmieniu deklaracji, sąd uznał, że zakazuje ona edukacji seksualnej. Sąd wskazał, że szkoła może przekazywać dzieciom informacje o seksualności bez względu na rodziców. — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) July 14, 2020

Kresy.pl/Radom24