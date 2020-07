Pch24.pl: Resort rodziny dofinansował organizację wspierającą idee LGBT

215 tysięcy złotych otrzyma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizacja zajmująca się m.in. wspieraniem agendy LGBT. – zauważył portal Pch24.pl. Paradoksalnie pieniądze te zostały przyznane w ramach konkursu mającego wspierać postawy prorodzinne.

W środę resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował o rozstrzygnięciu konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. W jego ramach do rozdysponowania było w sumie 6 mln złotych na realizację projektów informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących rodziny. „Wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom, to główne cele konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych” – informowało w czerwcu ministerstwo kierowane przez Marlenę Maląg.

Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 20 podmiotów na łączną kwotę 6 mln złotych. Niespodziewanie wśród rekomendowanych znalazło się stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Jak zauważyło Pch24.pl, organizacja ta ma na koncie m.in. zorganizowanie dnia „GLBT Day”, czyli dnia LGBT w jednym z przedsiębiorstw. Podczas tego wydarzenia pracownikom firmy tłumaczono, „czym jest LGBT” oraz wpajano „szacunek i tolerancję względem każdego”. Namawiano także pracowników do udziału w innych imprezach promujących LGBT.

Z doniesień Pch24.pl wynika także, iż FOB promuje zamianę tradycyjnych ról kobiety i mężczyzny w opiece nad dziećmi i pracy. Stowarzyszenie koordynuje tzw. Kartę Różnorodności, w której jest m.in. mowa o „orientacji psychoseksualnej” i „tożsamości płciowej” jako „przesłankach narażonych na zachowania dyskryminacyjne”. FOB udostępnia na swojej stronie internetowej broszurę o „dobrych praktykach w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce”, której autorem jest fundacja założona m.in. przez Annę Grodzką.

