Przerobiona „na tęczowo” bandera RP i wymierzone w Polskę hasła na siedzibie KE w Brukseli

Z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii i All Out na budynku siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli wyświetlono m.in. przerobione „na tęczowo” polskie symbole państwowe oraz hasła wzywających instytucje unijne do podjęcia działań w sprawie tzw. stref wolnych od LGBT w Polsce.

Jak poinformowała organizacja Kampania Przeciw Homofobii (KPH), we wtorek jej przedstawiciele wspólnie z osobami reprezentującymi organizację All Out, złożyli na ręce unijnej Komisarz ds. Równości, Heleny Dalli petycję w sprawie tzw. stref wolnych od LGBT i „homofobicznej nagonki w Polsce”. Została ona podpisana przez 300 tys. osób.

Tego samego dnia wieczorem, na budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli z obu wspomnianych organizacji promujących ideologię LGBT wyświetlone zostały, jak czytamy na profilu KPH, „tęczowe hasła wzywające unijne instytucje do podjęcia konkretnych działań ws. homofobii w Polsce”.

Iluminacja składała się z kilku elementów. Głównym była plansza z przerobioną oficjalną banderą państwową RP. Dolny pas koloru czerwonego został zastąpiony pasem w barwach sześcio-kolorowej tęczy, będącej symbolem ruchu i ideologii LGBT. W górnym pasie, czerwone tło godła RP również zmieniono, tworząc wizerunek z orłem białym na tęczowym tle. W dolnej części umieszczono napis w języku angielskim: „Nie jesteśmy ideologią. Jesteśmy obywatel(k)ami Polski”.

Na siedzibie KE wyświetlano też inne napisy, w języku polskim i angielskim: „UE: Czas zamienić słowa w czyny. Stop ‚strefom wolnym od LGBT’ w Polsce!”, „Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen: „W naszej Unii nie ma miejsca […] na strefy wolne od LGBT”, „Ponad 300,000 osób żąda”. Widać to wszystko na nagraniu zamieszczonym w sieci przez KPH.

„Czas, aby Komisja Europejska i Rada Europejska stanęły na wysokości zadania i wypełniły swój obowiązek obrony wspólnych wartości UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej poprzez włączenie kwestii naruszeń praw podstawowych w procedurę art. 7 Traktatu i uruchomienie procedury naruszeniowej w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT” – twierdzi Mirosława Makuchowska, wicedyrektor KPH.

Przypomnijmy, że tydzień temu podczas swojego wystąpienia szefowa KE odniosla się do inicjatywy cześci polskich samorządów, które przyjmowały rezolucje w kwestii tzw. stref wolnych od ideologii LGBT” oraz praw rodzinnych.

– Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są – bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać. Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej Unii Europejskiej – oświadczyła von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Zapowiedziała także, że będzie dążyć do „wzmocnienia praw osób LGBT” oraz wprowadzi rozwiązania, które mają sprawić, że dzieci osób tej samej płci będą uznawane w całej UE.

Wcześniej marszałkowie pięciu województw otrzymali list od Komisji Europejskiej, w którym krytycznie oceniono podjęte uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. KE groziła też polskim samorządom możliwością odcięcia im dostępu do unijnych środków.

Kilka dni temu do sprawy oficjalnie włączył się kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta USA Joe Biden, pisząc na Twitterze: „Powiem jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka – a dla stref wolnych od LGBT nie ma miejsca ani w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie”. We wtorek amerykańskiemu politykowi odpowiedziała Ambasada RP w Waszyngtonie, twierdząc, że „»Strefy wolne od LGBT« nie istnieją w Polsce” oraz, że polski rząd jest przywiązany „do rządów prawa, równych praw i społecznej inkluzji”, a w polskim społeczeństwie nie ma miejsca na dyskryminację.

