Wiceszef MSZ: chcielibyśmy, by Kongres USA i Senat wezwały Niemcy do wypłaty Polsce reparacji

Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której w Kongresie, i w Senacie USA poparta została, zarówno przez Republikanów, jak i Demokratów, rezolucja, wzywająca Niemcy do wypłacenia reparacji wojennych Polsce – oświadczył we wtorek wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk został zapytany we wtorek o niedawną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że odbył ponad 20 spotkań w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, a wizytę rozpoczął „od odwiedzin u 13 kongresmanów i senatorów z różnych partii”. Prezentował im raport na temat odszkodowań wojennych i braku odszkodowań dla Polski.

Poinformował, że spotkał się w Departamencie Stanu z p.o. asystenta sekretarza stanu Dereckiem Hoganem oraz przedstawicielami amerykańskich think-thanków. „Kluczowym elitom na Kapitolu i w Departamencie Stanu zaprezentowałem nieznaną w USA historię II wojny światowej i naszych strat wojennych” – wskazał.

Jak zaznaczył, spotkał się też m.in. z zastępcami sekretarza generalnego ONZ, odpowiedzialnymi m.in. ochronę praw człowieka. Im również zaprezentował „raport o stratach wojennych, analizy, opinie prawne w tym obszarze” i zwrócił uwagę, że Polska „nie dostała nigdy żadnych odszkodowań i do dzisiaj obywatele polscy są dyskryminowani”.

„Myślę, że ta moja pierwsza wizyta jest pierwszym krokiem, który pozwoli nawiązać współpracę zarówno z Kongresem USA, jak i z ONZ w tym ważnym dla nas obszarze” – dodał.

Wiceszef MSZ został zapytany, czy należy oczekiwać jakiegoś wystąpienia Amerykanów w sprawie reparacji. Odpowiedział, że kilku senatorów zaoferowało pomoc w tej sprawie. Poinformował także, że „padła oferta współpracy od pani Marcy Kaptur, szefowej grupy polsko-amerykańskiej w Kongresie”.

Wyraził opinię, że jeżeli ze strony Polonii będzie presja, że ten temat jest ważny, to przyniesie efekty, ponieważ wielu kongresmanów ma w swoich okręgach Polaków.

„Widzę ją w taki sposób, że przyszłości chcielibyśmy by i w Kongresie, i w Senacie zdobyć większość i przygotować rezolucję popartą zarówno przez Republikanów i Demokratów, która wzywałaby Niemcy do wypłacenia reparacji wojennych Polsce” – oświadczył Mularczyk.

Wiceszef MSZ zapytany, czy zmienia się stanowisko Niemiec w tej sprawie, odpowiedział: „Niemcy liczą, że dowiozą temat do polskich wyborów i liczą na to, że po wyborach dojdzie do zmiany władzy i temat zniknie”.

Przypomnijmy, że na początku października szef MSZ, Zbigniew Rau, podpisał notę dyplomatyczną, dotyczącą reparacji wojennych, która została następnie przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec. Jak mówił, dokument wyraża „przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło w październiku na swojej stronie internetowej szczegóły w sprawie noty dyplomatycznej do Niemiec dotyczącej odszkodowań za szkody spowodowane w trakcie II wojny światowej.

wnp.pl / Kresy.pl