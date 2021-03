Wiceminister zdrowia: kościoły pozostaną otwarte w Wielkanoc

Zamknięcie kościołów nie jest obecnie przewidywane; natomiast może zostać wydane zalecenie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę na wolnym powietrzu – poinformował w niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska zaznaczył na antenie Polsat News, że w czasie nadchodzących Świąt Wielkanocnych należy, podobnie jak przed rokiem, ograniczyć kontakty rodzinne. „Początek kwietnia także powinniśmy spędzić w reżimie sanitarnym” – powiedział wiceminister cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Kraska został zapytany o ewentualne zamkniecie kościołów. Podkreślił, że rząd aktualnie nie przewiduje takiego rozwiązania. „Restrykcje, które są przewidziane, także dla wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wystarczające” – powiedział.

Dodał, że może zostać wydane zalecenie, obligujące kościoły do prowadzenia święcenia pokarmów w Wielką Sobotę jedynie na świeżym powietrzu. „Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia” – zaznaczył wiceminister.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje, że w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 m kw.

Przypomnijmy, że z badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że 66 proc. Polaków uważa, że „już czas, żebyśmy wrócili w Polsce do normalnego życia”, a ponad połowa jest zmęczona obostrzeniami i obawia się o swoją przyszłość finansową. Mniejszy odsetek badanych boi się zachorowania na Covid-19.

