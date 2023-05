W województwie opolskim zdemontowano “pomnik wdzięczności Armii Czerwonej” [+FOTO/VIDEO]

W piątek w Głubczycach (woj. opolskie), na rogu ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Żeromskiego zdemontowano „pomnik wdzięczności Armii Czerwonej”.

Jak poinformował Instytut Pamięci Narodowej, 5 maja 2023 r., o godz. 8.30 w Głubczycach (woj. opolskie), na rogu ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Żeromskiego zdemontowano “pomnik wdzięczności Armii Czerwonej”. Obelisk wzniesiony w 1945 r., upamiętniał 676 żołnierzy Armii Czerwonej 1 Frontu Ukraińskiego, którzy w marcu 1945 roku polegli w walkach o miasto. Na podstawie dokumentacji Polskiego Czerwonego Krzyża ustalono, że w 1952 r. przeprowadzono w Głubczycach całościowe ekshumacje szczątków czerwonoarmistów i na terenie Głubczyc nie pozostawiono żadnych miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej.

“Rok 1945 w Polsce, na Opolszczyźnie, w innych regionach, nie był rokiem starcia zniewolicieli z wyzwolicielami. Nie był rokiem starcia dobra ze złem, ale był rokiem starcia zła ze złem, zniewolicieli ze zniewolicielami, niezależnie od tego, czy byli to niemieccy narodowi socjaliści czy sowieccy komuniści. Od roku 1939 chcieli zniszczyć Polskę, chcieli zniszczyć Europę Środkową. W roku 1939 i w roku 1945” – mówił podczas briefingu prezes IPN.

“Dlatego takie obiekty propagandowe nie mogą stać w przestrzeni wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski, bo to nie jest pomnik. To jest obiekt. Pomnik musi bowiem nosić w sobie walory historyczności, naukowości albo walory estetyczne. On jest ahistoryczny, bo odnosi się do wydarzeń, których nie było, bo w roku 1945 wyzwolenia i bohaterów z Armii Czerwonej nie było. On nie wytrzymuje zderzenia z naukowymi faktami, ale jest też nieestetyczny, jest obdrapany z symboli sowieckiego komunizmu, tak jak obdrapana z prawdy jest dzisiaj sowiecka propaganda” – podkreślił dr Karol Nawrocki.

Dzisiaj w Głubczycach został zburzony sowiecki obiekt propagandowy „wdzięczności Armii Czerwonej”. W wydarzeniu wziął udział prezes #IPN dr @NawrockiKn pic.twitter.com/bhIkW5Megs — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) May 5, 2023

Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, przypomniał, że Instytut Pamięci Narodowej kontynuuje rozpoczętą w 2022 roku misję wykonywania prawa – ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. Podsumował, że usunięto dotąd 28 sowieckich obiektów propagandowych, z czego 7 zdemontowały samorządy. “Nie niszczymy historii, tylko przywracamy prawdziwą historię i przywracamy prawdziwą pamięć”.

Kresy.pl