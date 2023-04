W Kijowie chciano upamiętnić hitlerowskiego kolaboranta. Inicjatywę zablokował ambasador Izraela

Kartapołow gościł u czołowego pracownika rosyjskich mediów państwowych Władimira Sołowiowa. Ogłosił on, że wprowadzane przez władze nowe procedury wysyłania powołań do działań militarnych obejmą nie tylko żołnierzy kontraktowych, ale wszystkich służących w wojsku. Jednak "to wszystko absolutnie nie jest związane z mobilizacją. Wszystko, co dotyczy mobilizacji, reguluje inna ustawa” - powiedział polityk izby niższej rosyjskiego parlamentu, którego zacytował we wtorek portal telewizji RBK.

Dzień wcześniej, 10 kwietnia, w Dumie Państwowej wprowadzono poprawki do przepisów zmieniające zasady powoływania do sił zbrojnych. Duma Państwowa rozpatrzy proponowane zmiany już we wtorek. Mowa o nowym sposobie wysyłania wezwań - listem poleconym lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Usług Państwowych. W takim przypadku wezwanie do jednej osoby może zostać wysłane na różne sposoby.