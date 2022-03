Pieskow: Rosja wstrzyma swoje działania gdy Kijów spełni listę warunków

Rosjanie zniszczyli w niedziele lotnisko w Winnicy na środkowej Ukrainie. W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające lotnisko w Winnicy po rosyjskim ataku. Rakiety, które trafiły w lotnisko, zostały prawdopodobnie wystrzelone z separatystycznego Naddniestrza w Mołdawii - podał portal Hromadske. Informacjom tym zaprzecza Mołdawia. W Naddniestrzu stacjonują wojska rosyjskie. Po rosyjskim ataku prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Zachodu z apelem o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, lub dostarczenie samolotów.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP