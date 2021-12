Ustawa chroniąca pamięć bohaterów? Jest zapowiedź MSZ

Potrzebne jest uchwalenie ustawy, która uniemożliwi wymazywanie naszych bohaterów, w tym Romana Dmowskiego z naszej przestrzeni publicznej – podkreślił w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Zadeklarował, że jeszcze w tym tygodniu zwróci się do premiera o poparcie projektu ustawy, który przygotował.

Mamy bowiem do czynienia z początkiem czegoś bardzo niebezpiecznego. Do Polski dociera dziś zjawisko, które możemy od pewnego czasu obserwować w niektórych krajach Europy Zachodniej i USA, przede wszystkim w świecie anglosaskim. Usuwanie pomników, nazw ulic i innych upamiętnień postaci, które nie podobają się lewicy i liberałom – napisał Jabłoński na Facebooku. Zadeklarował, że jeszcze w tym tygodniu zwróci się do premiera o poparcie projektu ustawy, który przygotował.

Wiceminister podkreślił we wpisie na Facebooku, że Roman Dmowski to jeden z najważniejszych autorów odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie ważny dla historii polskiej dyplomacji. „Bez Romana Dmowskiego nie byłoby wolnej Polski. Wiele osób nie do końca zdaje sobie dziś sprawę z jego ówczesnej roli (podobnie jak z roli innych ojców naszej niepodległości, choćby Ignacego Jana Paderewskiego czy Wojciecha Korfantego), bo nasza historiografia najbardziej upamiętnia w tej sprawie postać Józefa Piłsudskiego” – zaznaczył wiceminister.

„Jeśli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się to zrobić, znajdzie licznych naśladowców, chętnych do usuwania wielu innych postaci z polskiej historii i kultury” – ostrzegł.

„Fakty w ogóle nie mają znaczenia – dzisiejsza lewica przypisuje faszyzm, rasizm, ksenofobię i inne fobie każdemu, kto nie zgadza się z jej postulatami. I każdą taką osobę chce wymazać z historii. Ofiarą takich ataków padł przecież nawet Tadeusz Kościuszko – jego pomnik w Waszyngtonie został w zeszłym roku zamalowany 'antyrasistowskimi’ napisami” – napisał Jabłoński.

„Jeszcze w tym tygodniu zwrócę się do premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie przygotowanego przeze mnie projektu ustawy w tej sprawie. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zostanie ona przedstawiona Sejmowi RP, a następnie stanie się elementem powszechnie obowiązującego prawa” – zapowiedział.

Przypomnijmy, że na listopadowej sesji radni zagłosowali przeciwko odrzuceniu petycji w sprawie zmiany nazwy ronda. W czwartek zagłosowali za jej przyjęciem.

W piątek premier Mateusz Morawiecki zaapelował do radnych i prezydenta Warszawy o opamiętanie w sprawie próby zmiany nazwy Ronda Romana Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Także Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej skrytykowało chęć zmiany nazwy ronda.

Internauci używają hasztagu #DmowskiZostaje aby wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji warszawskich radnych. Istnieje także petycja wyrażająca sprzeciw wobec planowanej zmiany.

Należy zwrócić uwagę, że warszawskie Rondo Dmowskiego jest od lat obiektem niezadowolenia i krytyki radykalnych środowisk lewicowo-liberalnych, zarówno ze stolicy, jak i z innych części Polski. Dotyczy to szczególnie środowisk feministycznych oraz LGBT. Przy okazji ubiegłorocznych proaborcyjnych protestów aktywistki bezprawnie „przemianowały” rondo na „Rondo Praw Kobiet”.

