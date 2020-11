Uczestnicy proaborcyjnej manifestacji „przemianowali” rondo Romana Dmowskiego na „rondo praw kobiet”

W sobotę o godzinie 15:00 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie zebrali się uczestnicy proaborcyjnej manifestacji. Podmienili tabliczkę z nazwą ronda na „rondo praw kobiet”.

W sobotę w Warszawie ma miejsce nielegalne zgromadzenie przedstawicieli środowisk proaborcyjnych. Zgromadzenie odbywa się pod hasłem: „W imię matki, córki, siostry”. O godzinie 15:00 uczestnicy zebrali się na rondzie Romana Dmowskiego. Podmienili tabliczkę z nazwą ronda na „rondo praw kobiet”.

Organizatorzy manifestacji deklarowali, że odbywa się ona 28 listopada, ponieważ jest to symboliczna data – 102. rocznica uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

„Chciałybyśmy świętować dzień, w którym kobiety 102 lat temu uzyskały prawo wyborcze. Niestety w ostatnich tygodniach polski rząd zrobił sobie z nas wrogów i traktuje jak swojego przeciwnika politycznego, zamiast jako suwerena, obywatelki i obywateli. Do tego nasyła na nas swoje służby – policyjne, tajniackie, propagandowych mediów, cały aparat państwa, łącznie z kuratoriami jest wykorzystywany do uciszania nas. Nie po to wywalczyłyśmy sobie ponad wiek temu prawa obywatelskie, by teraz pozwalać rządzącym odbierać sobie prawa człowieka” – czytamy na profilu organizatorów manifestacji.

Zgromadzeni domagali się zmiany nazwy ronda, które nosi nazwisko jednego z ojców niepodległości – Romana Dmowskiego. Dmowski był w czasie I wojny światowej przywódcą orientacji na państwa Ententy i, obok Ignacego Jana Paderewskiego, jednym z sygnatariuszy Traktatu Wersalskiego. Historycy oceniają jego udział w konferencji pokojowej jako kluczowy dla ustalenia granicy zachodniej II RP. Roman Dmowski był głównym ideologiem Stronnictwa Narodowego.

Przypomnijmy, że pod koniec października Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające tzw. aborcję eugeniczną.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku podejrzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Wyrok Trybunału wywołał protesty środowisk proaborcyjnych, w czasie których w ostatnich tygodniach doszło do wielu aktów profanacji i dewastacji w świątyniach.

pap / polskatimes.pl / Kresy.pl