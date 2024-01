Paweł Kowal spotkał się z byłymi dyplomatami-krytykami żądania reparacji od Niemiec. Politycy PiS chcą wyjaśnień

Parlament Turcji ratyfikował dokument, który przybliża Szwecję do wstąpienia do NATO. Tym samym potrzebna jest jeszcze zgoda Węgier.

We wtorek turecki parlament w głosowaniu ratyfikował dokument dotyczący akcesji Szwecji do NATO, większością głosów w stosunku 287 „za” do 55 „przeciw”. To znaczący krok na drodze tego skandynawskiego kraju do członkostwa w Sojuszu.