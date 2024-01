Premier Donald Tusk podczas wizyty na Ukrainie zapowiedział, że radykalnie proukraiński polityk Paweł Kowal, zostanie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Ukrainy.

Paweł Kowal, znany ze swoich radykalnie proukraińskich poglądów zostanie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Ukrainy.

“W mojej delegacji jest Paweł Kowal, którego rząd ustanowi pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy. Będziemy chcieli bardzo aktywnie uczestniczyć nie tylko w pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, ale także w procesie odbudowy” – poinformował premier Donald Tusk podczas wizyty na Ukrainie. Złożył również podziękowania prezydentowi Ukrainy za “jasną deklarację, że Polska, w tym także polskie przedsiębiorstwa, polski biznes jest najserdeczniej witany w Ukrainie w naszych wspólnych przedsięwzięciach”.

Poseł Kowal szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, wystąpił niedawno w podcaście „Bliżej polityki, bliżej świata”. W rozmowie z Marią Górską, redaktor naczelną magazynu Sestry.eu i dziennikarką ukraińskiej stacji TV Espreso, polityk podkreślał tożsamość interesów Polski i Ukrainy, szczególnie w kwestiach wojskowych. “Dla mnie nie ma, jeśli chodzi o kwestie wojskowe, różnicy pomiędzy interesem Polski a Ukrainy” – oświadczył Paweł Kowal. Tłumaczył to tym, że prezydent Rosji Władimir Putin „się nie zatrzyma”.

Z kolei w wywiadzie dla Krytyki Politycznej poseł KO przekonywał, że Polska powinna zaangażować się w spór politycznych w USA, którego część stanowi finansowanie pomocy dla Ukrainy.

“Powinniśmy się włączyć do tego sporu i przekonywać, że to nie jest kwestia „pomocy Ukrainie”, tylko sprawa bezpieczeństwa całej Europy Środkowej i Zachodu”.

Zdaniem Kowala: “nie ma czegoś takiego jak pomoc dla Ukrainy0, tu w istocie chodzi o pomaganie sobie. Jeżeli się komuś nie połączy w głowie „sprawa Ukrainy” z bezpieczeństwem jego własnej rodziny za dwa czy pięć lat, to niczego nie zdziała. Naszym wyzwaniem jest taka praca nad politycznymi głowami w Europie, żeby się w nich te dwa kabelki połączyły”.

Szef polskiego rządu wypowiadał się podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy. “Chciałbym się zwrócić do tych przywódców państw europejskich, którzy jak gdyby nie do końca zrozumieli, o co toczy się ta stawka, o co dziś tak naprawdę walczy Ukraina. Ktoś powiedział kiedyś, że najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu. Dziś każdy w wolnym świecie, który udaje neutralnego, udaje, że ma równy dystans lub prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle” – powiedział Donald Tusk.

Zapowiedział, że będzie zabiegał na forum UE na rzecz przyjęcia Ukrainy do UE, “aby cała UE bardzo serio potraktowała ambicje ukraińskie”. “Porozumieliśmy się z prezydentem [Zełenskim] w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego tak, aby pełne członkostwo Ukrainy w UE stało się możliwie szybko faktem” – stwierdził.

