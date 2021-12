Tusk zabrał głos w sprawie doniesień o nadużyciach w instytucjach UE

Francuskie władze wypuściły z aresztu Saudyjczyka zatrzymanego we wtorek w związku z podejrzeniem udziału zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego. Jak podano, został on zatrzymany... przez pomyłkę.

Jak podaje agencja Reutera, w środę we Francji wypuszczono z aresztu Saudyjczyka zatrzymanego dzień wcześniej na lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu. Podejrzewano go o to, że był członkiem komanda, które w 2018 roku zamordowało w saudyjskim konsulacie w Stambule dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego. Zatrzymano go na podstawie nakazu aresztowania wydanego przez Turcję. Po pewnym czasie francuskie władze doszły do wniosku, że mężczyznę błędnie zidentyfikowano.

Francuska prokuratura oświadczyła, że kontrole wykazały, iż nakaz aresztowania wydany przez Turcję nie dotyczył tego mężczyzny. "Szczegółowa kontrola tożsamości tej osoby wykazała, że nakaz jej nie dotyczył... Został zwolniony" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.