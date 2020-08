USA: w Portland lewicowcy palili na ulicach Biblie i amerykańskie flagi

Protestujący w piątkowy wieczór przed gmachem sądu federalnego w Portland lewicowcy palili Biblie i amerykańskie flagi. Policja nie interweniowała.

Według policji w Portland, tłum rozpalił kilka ognisk, w tym wielkie ognisko na środku ulicy przed sądem federalnym. Jeden film pokazuje, jak protestujący wrzucają do małego ogniska Biblie.

Left-wing activists bring a stack of Bibles to burn in front of the federal courthouse in Portland. pic.twitter.com/lYWY0x8n8P — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 1, 2020

‚F*ck Trump!’ | Bible and US flag set alight on 65th night of protests in #Portland pic.twitter.com/3c60egqEa3 — RT (@RT_com) August 1, 2020

More flag burning at the antifa/ BLM gathering in downtown Portland. Video by @FromKalen. #PortlandRiots pic.twitter.com/okngG7eRYK — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 1, 2020

Rioters started another fire in the street. #PortlandRiots pic.twitter.com/cYynTSZR20 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 1, 2020

Policja w Portland nie weszła w kontakt z demonstrantami, ale interweniowała w związku z pobliską strzelaniną, w które wystrzelono ponad 150 nabojów. W jej wyniku ranna została dorosła kobieta.

Według policji kule trafiły w 8 zajętych mieszkań i 7 pojazdów.

Według dziennikarza Andy’ego Ngo nastąpił „duży wzrost liczby strzelanin i zabójstw w Portland, odkąd @tedwheeler zlikwidował zespół ds. redukcji przemocy z użyciem broni”:

As violent protesters start fires in downtown Portland, police responded to a shooting where at least 150 rounds were fired. There has been a large uptick in shootings & homicides in Portland since @tedwheeler abolished the Gun Violence Reduction Team. https://t.co/4gp1IieSnH — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 1, 2020

Chaos trwa w Portland od ponad 60 dni. Wczesnym rankiem w piątek protestujący w Portland położyli odciętą głowę świni na amerykańską flagę, przyozdobili ją kapeluszem policyjnym i podpalili:

Antifa protesters dumped a bloody severed pig’s head on an American flag outside the Justice Center in downtown Portland. They put a cop’s hat on it and set all of it on fire. #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/qfAOT4ItxP — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 31, 2020

Kresy.pl / breitbart.com